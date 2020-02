A un anno dalla scomparsa muore suicida la sorella di Maura Viceconte

È una storia drammatica quella che arriva da Teramo. A praticamente un anno di distanza dalla scomparsa per suicidio della campionessa italiana di maratona Maura Viceconte, bronzo agli europei del 1998 a Budapest, è morta anche la sorella Simona, che ha scelto le stesse modalità.

Simona Viceconte aveva 45 anni e si era trasferita in Abruzzo al seguito del marito bancario. In merito alle ragioni che hanno portato all’estremo gesto non vi sono al momento spiegazioni: esattamente come era accaduto con la sorella non è stata rintracciata alcuna lettera o comunicazione.

Un destino triste che come quello della sorella resta al momento avvolto nel mistero.