Le Altcoin sono le criptovalute del futuro?

1 Dicembre 2021

Cosa offrono le grandi altcoin (alternative al Bitcoin) di unico? La risposta è che ognuna delle più popolari altcoin comporta qualcosa che i suoi concorrenti non hanno, e i devoti di ogni singola moneta credono che le sue qualità uniche possano darle la resistenza per farcela in futuro. Bitcoin rimane il gigante delle criptovalute, occupando il 44% del mercato, ma non è senza motivo che Charles Hoskinson ha lasciato Bitcoin per iniziare con Cardano. “Ho lasciato Bitcoin perché non c’è modo di usare Bitcoin per fare le cose che volevo fare”, spiega Hoskinson. Diamo un’occhiata più da vicino a tre delle più grandi altcoin insieme a ciò che rende ciascuna speciale, e rivediamo anche alcune delle loro recenti performance di mercato.

Cardano

Cardano opera sulla rete blockchain la cui criptovaluta primaria è ADA. La caratteristica speciale più nota di Cardano è la sua piattaforma proof-of-stake, che è più gentile con l’ambiente nel consumare molta meno energia rispetto alla normale piattaforma proof-of-work utilizzata dalle criptovalute. Per quanto importante sia questo punto, Cardano ha molto di più, per esempio l’alto numero di transazioni che può elaborare al secondo, che è attualmente 257 ma potrebbe crescere fino a un milione a causa del nuovo aggiornamento della blockchain di Cardano chiamato Hydra.

Cardano non è solo un modo per trasferire fondi. Supporta anche contratti intelligenti e DApps, cosa che Ethereum può fare pure, tuttavia la mancanza di un problema di velocità del 2017 con Ethereum dà a Cardano il suo vantaggio. Alti carichi di transazioni non sono un problema per la rete di Cardano, che non soffre di ritardi quando viene caricata con molto lavoro. Cardano vanta anche una velocità di transazione sorprendentemente bassa, grazie al suo meccanismo di consenso proof-of-stake. Gli utenti possono godere del suo libro mastro delle transazioni, che è trasparente e immutabile, il che lo rende utile per la contabilità. È anche adatto a tracciare i record dei consumatori per la solvibilità e a conservare i record degli studenti in modo sicuro.

Nel 2021, il prezzo di ADA ha raggiunto un nuovo massimo a 3,10 dollari il 2 settembre. Poco più di un mese dopo, però, ADA era scambiato a 2,16 dollari, essendo sceso del 28,44%. Binance coin ha poi preso il posto numero tre delle più grandi criptovalute del mondo, alimentato da un nuovo fondo da un miliardo di dollari creato per diffondere l’adozione della propria blockchain.

Ethereum

La seconda criptovaluta più grande ha sviluppato Ethereum 2.0 per aumentare la velocità delle sue transazioni, che potrebbero passare da 30 a 100.000 al secondo. Ethereum sta anche passando ad un algoritmo proof-of-stake all’inizio del 2022, che dovrebbe ridurre le spese di transazione e l’impatto ambientale, mentre aumenterebbe la sua capacità di lavoro.

La rete Ethereum utilizza uno speciale linguaggio di programmazione chiamato Solidity per creare contratti intelligenti, che sono memorizzati nella blockchain di Ethereum. I contratti intelligenti sono utili perché aiutano a risolvere accordi finanziari, creare app e creare nuove criptovalute.

Anche se il valore della criptovaluta era del 13% più basso a settembre rispetto all’inizio dell’anno, a metà ottobre ha recuperato questa perdita, aumentando del 15%.

Dogecoin

Gran parte della particolarità di Dogecoin risiede nel suo status di moneta meme, il che significa che il valore di mercato di Dogecoin è ampiamente influenzato dalla sua popolarità sulle piattaforme sociali. Dogecoin ha iniziato il 2021 con un prezzo di 0,005 dollari per moneta, e, entro maggio, era salito a 0,74 dollari, un aumento di oltre il 14.000%.

Improvvise eruzioni di valore sono quasi banali per Dogecoin. Tre giorni dopo la creazione della moneta nel 2013, il suo valore è salito del 300% grazie al supporto delle celebrità. Nell’aprile 2021, dopo che Elon Musk ha twittato le parole “Dogecoin che abbaia alle stelle”, il prezzo della moneta è salito del 20%. Dogecoin è tra le prime dieci criptovalute, con un market cap di oltre 33 miliardi di dollari.

Le caratteristiche uniche delle grandi altcoin come Cardano, Ethereum e Dogecoin hanno guadagnato un seguito unico, tuttavia se uno di loro possa battere il re delle criptovalute Bitcoin è un mistero. La volatilità unica sperimentata sia dal Bitcoin che dalle altcoins può presentare sia opportunità che rischi per coloro che si impegnano nel trading di criptovalute in CFD con Vestle. I CFD o contratti per differenza ti permettono di trarre vantaggio dai cambiamenti di prezzo in entrambe le direzioni – aumenti e diminuzioni – delle criptovalute più importanti come Bitcoin, Ethereum, Cardano e altre, oltre a centinaia di altri strumenti finanziari, senza la necessità di possedere l’attività sottostante.

