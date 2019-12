Meloni l'autarchica: "Mangiamo italiano". Poi se all'estero boicottano pasta e parmigiano non ci lamentiamo

Sovranismo e autarchia in un mondo che non dovrebbe avere bandiere. E così a destra ripropongono il nazionalismo alimentare: "Anche a #Natale, compra e mangia italiano: aiutiamo la nostre aziende, difendiamo il #MadeinItaly!". Lo scrive su twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Per carità, messaggio che può apparire condivisibile. Ma in un paese nel quale il “Made in Italy” è diventato famoso nel mondo questi richiami autarchici sono pericolosi.

Magari qualcuno nel mondo si potrebbe risentire e fare propaganda contro la pasta italiana, i vini italiani, i formaggi italiani - a cominciare dal partigiano - che sono già sotto attacco. O i tanti prodotti italiani.

Nel 2018 l'esportazioni italiane di prodotti agroalimentari è stata di circa 41,8 miliardi di euro nel 2018

Siamo sicuri che l’autarchia aiuti l’Italia e gli italiani.