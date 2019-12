Firmano contro il Mes senza sapere cosa sia il Mes e Calenda sbotta: "Mancanza di decoro"

Non sanno di cosa parlano. Ma proprio zero. Eppure firmano perché firmare significa stare dalla parte di Salvini.

Cosa sia il Mes lo ignorano. Confusamente sannoi che è qualcosa che riguarda l'Europa e l'economia.

Ma non hanno alcuno strumento culturale o di conoscenza per poter valutare.

Del resto come funzioni il Mes non lo sa esattamente nemmeno Salvini, figurarsi la gente che accorre.

Del resto la petizione contro il Mes è indecente, perché si chiede alla gente di protestare contro qualcosa che non si conosce a parte gli slogan e quello che il ministro dell'Economia Gualtieri ha definito una campagna terroristica, come dire che con il Mes i risparmi degli italiani andranno alle banche tedesche.

Carlo Calenda ha messo un rete un video di Askanews ed è sbottato: "l punto è questo, altro che fascismo. È la assoluta mancanza di decoro e rispetto per se stessi che questi cittadini dimostrano firmando qualcosa che non comprendono".

È il sovranismo populista o plebiscitario che dir si voglia: chiedere sostengmo al 'popolo' non sulla base della conoscenza e del razionio ma sulla base delle paure, dell'ignoranza e della pancia.

Le immagini sono chiarissime.