Dal sud al nord, le feste-concerto di Capodanno in piazza

Pensate all’ultima notte insieme a tanti concittadini e turisti in piazza? Magari per brindare un concerto. Le città pullulano di proposte aperte al pubblico gratuitamente. Ve ne riferiamo alcune tra le tante piazze dal sud al nord.



Roma fa faville: Carmen Consoli, Ascanio Celestini, Skin, Priestess e altri. La quarta Festa di Capodanno di Roma Capitale a tutti gli effetti è ricca di proposte e idee accattivanti. Oltre un migliaio gli artisti in tante discipline dalla sera del 31 dicembre al primo gennaio. Il filo conduttore vuole essere la Terra e il rapporto tra uomo e natura. L’appuntamento principale resta quello al Circo Massimo e dintorni. Qui, tra spettacoli di luci e danza, salgono sul palcoscenico Ascanio Celestini alle 21.25, uno spettacolo di danza “Sylphes” dalla Spagna della compagnia Aerial Strada con orchestra dell’Auditorium Parco della Musica - Pmce, Carmen Consoli alle 22.55, fuochi e la Pmce alle 23.50, la rapper-hip hopper Priestess alle 00.10, Skin con un suo show e dj set dalle 00.30.



NEL SUD



Plebiscito di Bollani con Silvestri a Napoli. Pianista ed entertainer Stefano Bollani, oltre a Daniele Silvestri e musicisti napoletani sono in Piazza Plebiscito a Napoli.



A Salerno cantano e suonano Irene Grandi e i Negrita.



A Bari c’è la diretta su Canale 5 per il secondo anno di fila, piazza Libertà a Bari ospita un grande palcoscenico con una sequela di artisti: J-Ax, Annalisa, Rovazzi, Mondo Marcio, Nek, Francesco Renga, Raf e Tozzi. Conduce Federica Panicucci.



Elio e le storie tese suonano in piazza Maria Immacolata a Taranto.



È da Potenza la diretta di Rai1 guidata dal direttore del festival di Sanremo 2020 Amaedus, in piazza Mario Pagano. Il cast vede Al Bano e Romina, Gigi D'Alessio, Cristiano Malgioglio la potentina Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti e Paolo Vallesi.



A Piazza Vittorio Veneto a Matera, suonano i Tiromancino.



NELLE ISOLE



Max Gazzè suona in piazza Duomo a Catania.



In piazza Giulio Cesare di Palermo canta Mario Biondi.



Vinicio Capossela è a Cagliari in piazza Yenne.



Elisa canta a Olbia al Molo Brin



Gianna Nannini è a Castelsardo (Sassari).



Emis Killa si esibisce nella zona portuale di Alghero.



NEL CENTRO



A Scandicci in piazza della Resistenza si arriva facilmente dal centro di Firenze con la tramvia che funzionerà per tutta la notte: suona la scatenata band rock-folk Bandabardò. Li precedono i Kids, gruppo che ha vinto il per band emergenti “Young Rock Scandicci”. A Firenze moltissime piazze pullulano di concerti e show.



Frankie Hi-nrg mc è in piazza Grande ad Arezzo



Patty Pravo canta a Pontedera (Pisa) in piazza Martiri della Libertà oltre a Mietta, Alessio Bernabei e Le Deva.



All’Aquila arriva Piotta.



Ad Ancona festa con i salentini Après La Classe dal vivo in piazza del Papa.



A Parma in piazza Garibaldi cantano gli ex colleghi dei Bluvertigo, Andy e Morgan.



In piazza Martiri del 7 luglio di Reggio Emilia arriva Nina Zilli.



Coez partecipa alla festa di Rimini in piazza Fellini.



Bologna. La notte bolognese vede un artista di casa in Emilia Romagna (in realtà lo è ovunque): Gianni Morandi.



NEL NORD



Milano chiama il suo Capodanno “Milano for Future”. Tra gli artisti: Myss Keta, l’elettronica dei Coma Cose, la band bolognese dello Stato Sociale.



Omar Pedrini canta a Brescia



Mantova, nella città dei Gonzaga suonano i Subsonica in piazza Sordello.



Con una festa iniziata domenica 29, in Piazza De Ferrari a Genova nella sera del 31 si esibisce tra altri Giusy Ferreri. Conduce Alberto Pernazza, Ex Otago, opinionista.



Piazza Castello a Torino ospita “Masters of Magic World Tour®”, spettacolo di illusionismo con trenta maestri della specialità.



Verona in piazza Brà vede, oltre all’animazione di Rtl 102.5, la vincitrice dell’ultimo “X Factor”, Sofia Tornambene.



A Padova c’è Fabri Fibra al Prato della Valle.