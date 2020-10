Matria Puglia: "Chiediamo il 50% di donne in ogni organismo decisionale"

.

È stato fatto in pochi giorni un lavoro faticoso, ma prezioso. E troverò il modo (sapete i limiti delle mie improvvisazioni tecnologiche) per renderlo pubblico anche su questa bacheca.

Sottolineare quanto la nostra leadership sia fondamentale nelle interlocuzioni istituzionali - soprattutto ai livelli più alti - non è questione di immodestia o voglia di protagonismo, ve lo assicuro.



Il nostro Sud, il nostro Mediterraneo può contare su di noi perché noi vogliamo contare e non ci andremo avanti per rappresentare le donne che vivono e abitano le nostre terre".



Il piano operativo di Matria Puglia è articolato in dieci punti: Governance, Il Mezzogiorno e il Sistema produttivo; Politiche internazionali e Sud del Mondo; Impresa sociale, culturale ed Economia circolare; Welfare, Lavoro, Lotta alla povertà e Connessioni territoriali; Scuola, Educazione, STEM, Ricerca e Politiche Giovanili ; Innovazione, Attività produttive e Start Up ; Sanità, Salute, Qualità della vita; Culture, Turismo e Sport; Diritti, parità ed eliminazione delle violenze e delle differenze



"Il divario di genere non è affatto superato, lo abbiamo visto nei comitati di ripartenza, ai quali le donne nei mesi scorsi non sono state chiamate a partecipare"."Ci sono riuscita - dice Ferretti - e 99 autorevoli donne hanno posto insieme a me le fondamenta di un percorso internazionale appena cominciato, con un Piano Operativo di grande spessore che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.