“Franco Battiato. Il lungo viaggio”. A febbraio il nuovo biopic sull’artista coprodotto da Rai Fiction

redazione Modifica articolo

10 Gennaio 2026 - 12.57 Culture

ATF

Arriverà nelle sale per tre soli giorni, il 2, 3 e 4 febbraio come evento speciale targato Nexo Studios, “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”. Il biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta ripercorrerà vita, passioni e traiettorie artistiche di uno dei più influenti protagonisti della musica italiana. Le prevendite sono state aperte oggi e un primo elenco delle sale che ospiteranno la proiezione è disponibile su nexostudios.it.

Coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” ripercorre il viaggio del giovane Battiato dalla Sicilia fino all’arrivo a Milano negli anni Settanta, attraversando le tappe decisive del suo percorso verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nella sua amata terra d’origine. A interpretare l’artista Dario Aita.

Il film racconta un viaggio soprattutto interiore: la naturale inclinazione alla spiritualità di Battiato si evolve in una ricerca più profonda e consapevole. Al centro della narrazione anche la maturazione del suo linguaggio musicale e gli incontri che ne hanno segnato la carriera e l’immaginario creativo, da Giuni Russo a Juri Camisasca fino a Giusto Pio, amico e coautore di molti brani entrati nella storia.

Accanto a Dario Aita figurano Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli e Giulio Forges Davanzati, oltre alla partecipazione di Anna Castiglia e a un’apparizione speciale di Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore. La pellicola sarà distribuita in esclusiva nelle sale da Nexo Studios, con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies. Successivamente andrà in onda su Rai1. Il teaser è disponibile su YouTube.