Liberazione: i canti che risuoneranno nelle piazze

21 Aprile 2023 - 19.04 Culture

di Manuela Ballo

“Guardali negli occhi”, CSI

In pieno periodo berlusconiano un gruppo musicale di rottura quali erano allora i CSI incisero un disco “Materiale resistente” in cui compare questa canzone. Era un messaggio rivolto alle nuove generazioni perché pure in quella delicata fase comprendessero il significato della resistenza.

“Siamo i ribelli della montagna”, Üstmamò

Tra i brani presenti nel già citato “Materiale Resistente” e che peraltro hanno resistito al tempo c’è sicuramente la versione degli Üstmamò del canto partigiano “Siamo i Ribelli della Montagna”.

La versione originale è un canto partigiano di origine ligure oltre ad essere uno dei pochissimi canti partigiani originali di cui sia rimasta traccia. Composto nel marzo del 1944alla Cascina Grilla, da soldati della terza brigata d’assalto, che operava sul monte Tobbio, in provincia di Alessandria.

“Via Rasella”, Gabriella Ferri

Una canzone forse poco conosciuta dai più giovani e che proponiamo anche per la bellezza e la forza evocativa della musica di Ennio Morricone che si era già occupato di Via Rasella per la colonna sonora del film di George P.Cosmatos “Rappresaglia” sull’attentato partigiano di Via Rasella ed il successivo eccidio alle Fosse Ardeatine. La canzone è presente nell’ album di Gabriella Ferri, “Ritorno al futuro” del ’97, uno degli ultimi prima del suicidio della nota artista romana.

“Fischia il vento”, Modena City Ramblers

Chi non ha mai sentito riecheggiare le note di Fischia il vento? (nota anche come Soffia il vento).

Si tratta di uno degli inni alla resistenza tra i più conosciuti, quanto almeno “Bella ciao”, oltre ad essere uno degli inni senza alcun limite dialettale, cantato da tutti e ovunque. Lo troviamo infatti in varie regioni dell’Italia settentrionale. Il motivo riprende una nota canzone russa “Katiuscia”. Sembra che la versione italiana della canzone sia opera di Giacomo Sibilla, un partigiano di Oneglia (Imperia), il quale avrebbe ascoltato Katiuscia nell’estate del 1942 mentre si trovava prigioniero in Unione Sovietica. La proponiamo nella nota versione dei Modena.

“Oltre il ponte” Calvino, Liberovici

Molti conosceranno la versione dei Modena City Ramblers in collaborazione con Moni Ovadia, nell’album Appunti partigiani (1995), ma il rilancio della canzone partigiana si deve al Cantacronache e sempre al Cantacronache e in particolare a Italo Calvino e Liberovici si deve la nascita di uno dei testi più emblematici della canzone politica, “Oltre il ponte”, appunto. Composta anni dopo la guerra per ricordare la militanza dello scrittore e per trasmettere i valori che avevano orientato la scelta dei molti giovani combattenti che hanno contribuito a liberare l’Italia. Un messaggio inequivocabile di speranza anche nel futuro.

“Bella ciao”, Tom Waits e Marc Ribot

Conosciamo tutti Bella ciao ed è probabilmente la canzone che risuonerà in tutte le piazze per il 25 aprile. È talmente nota da aver ispirato anche un libro dello storico Marcello Flores nel quale ricostruisce sia le origini sia le tante versioni che nel mondo si cantano di questo inno alla resistenza. L’origine è incerta, alcuni storici della canzone italiana la identificano con alcuni canti delle mondine, altri la fanno addirittura risalire al 500 francese. La sua fama è andata crescendo subito dopo la resistenza.

La presentiamo in una delle versioni forse tra le meno note, ma particolarmente intrigante. Tom Waits con la sua voce la trasforma infatti in una sorta di ballata internazionale in cui si mischiano l’ inglese e l’ italiano oltre agli strumenti che sono più tipici delle ballate popolari statunitensi che non dei canti popolari italiani. Da ascoltare.