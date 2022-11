“La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigàta”: il nuovo libro di Camilleri uscito postumo

redazione Modifica articolo

9 Novembre 2022

Da oggi è disponibile in tutte le librerie il nuovo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato postumo dalla casa editrice Sellerio.

Il volume, dal titolo La guerra di Samuele e altre storie di Vigàta, comprende una rete di storie che attingono a suggestioni letterarie, cronache, tracce di passato e alla vita vera di Camilleri e, come scrive nella copertina Salvatore Silvano Nigro, sono dotate di una scrittura scenica lucida, espressiva e umoristica, capace di mettere in rapporto il tragico con il comico, senza escludere momenti di incanto emotivi.

La raccolta è costituita da sei racconti, di cui gli inediti La prova, una commedia ricca di equivoci e tradimenti che apre il volume, e La guerra privata di Samuele, detto Leli, che racconta la discriminazione razziale in un ginnasio nei confronti di uno studente ebreo il quale, però, sa come boicottare i professori istupiditi dal regime fascista.

Gli altri quattro libri invece sono stati pubblicati in tempi diversi: L’uomo è forte, uscito nel 2009 in Articolo 1. Racconti sul lavoro; La tripla vita di Michele Sparacino, uscito nel 2008 in allegato al Corriere della Sera e per Rizzoli nel 2009; La targa, anch’essa uscita in allegato al Corriere della Sera nel 2011 e per Rizzoli nel 2015, e I quattro Natali di Tridicino, racconto di ispirazione verghiana uscito in Storie di Natale per Sellerio nel 2016 e che chiude la raccolta.

L’uscita del nuovo volume sarà celebrata in tutta Italia da lettori e librai in tre giorni di incontri, che si terrano l’8, il 9 e il 12 novembre, con appuntamenti costituiti da maratone e letture. In particolar modo, nella giornata di oggi si svolgeranno a Firenze, Torino, Vicenza, Castiglione del Lago, Bazzano, Caltanissetta, Palermo, Reggio Calabria e a Roma, dove ci sarà un brindisi allietato da alcune letture di Alessandra Mortelliti, alle 18.30 presso il Fondo Andrea Camilleri.

Gli eventi proseguiranno poi il 9 novembre di nuovo a Torino, Catanzaro, Viareggio, Sorrento e Bari e il 12 novembre a Pisa e Rovereto.