Chi è Anastasia Kuzmina, la ballerina 'italiana' di Kiev ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca

14 Giugno 2022 - 18.32

Anastasia Kuzmina e le angosce per un paese in guerra. Nata a Kiev nel 1993, è una ballerina, personaggio televisivo e conduttrice televisiva ucraina. Si è trasferita in Italia, precisamente a Bologna, tredici anni fa. Dopo l’invasione scatenata da Putin ha già volte raccontato la sua sofferenza per quanto si stava verificando in Ucraina. Prima di partecipare a Cartabianca la ballerina di Ballando con le stelle era andata a La Vita in Diretta di cui è stata ospite, affrontando con commozione l’argomento .

Vestita con i colori della sua Ucraina, gonna gialla e camicia azzurra, Anastasia ha spiegato che i suoi tre nonni (due nonne e un nonno) ma anche una zia, diversi amici e colleghi si trovano nel suo Paese. Con ognuno di loro è in contatto e sa che al momento si trovano al sicuro, ma la situazione comunque resta molto difficile. “Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina”, aveva confidato visibilmente emozionata: “Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”.