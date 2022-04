Chi è Donatella Di Cesare, la professoressa di filosofia che è contraria ad armare l'Ucraina

globalist

26 Aprile 2022 - 21.48

Preroll

In questi giorni Donatella Di Cesare è comparsa più volte in televisione per ribadire la sua contrarietà agli aiuti militari all’Ucraina, sostenendo che solo il dialogo potrà essere la soluzione alla guerra scatenata da Putin contro il governo di Kiev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E anche accusando la stampa di aver raccontato in maniera unilaterale la guerra senza tenere conto di tutti i punti di vista. Posizioni molto radicali che hanno suscitato aspre polemiche. Ed per per questo, perché chi divide e suscita polemiche è sempre benvenuto in televisione, che Donatella Di Cesare è sempre piaciuto richiesta in tv.



Middle placement Mobile



Ovviamente un conto è lo spessore culturale della professoressa e un altro è stato quello di invitare no-vax e personaggi improbabili per far salire gli ascolti. Tra l’altro Donatella Di Cesare ha contestato in maniera ferma le posizioni di Cacciari e Angaben su green pass e stato d’emergenza.

Dynamic 1

Donatella Di Cesare – come detto – è persona di grande spessore: è professore ordinario di Filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma. È una delle filosofe più presenti nel dibattito pubblico italiano e internazionale, sia accademico sia mediatico.

Tra i suoi ultimi libri: Terrore e modernità (2017) e Marrani. L’altro dell’altro (2018). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato Israele. Terra, ritorno, anarchia (2014), Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri» (2014, n. ed. ampliata 2016), Heidegger & Sons. Eredità e futuro di un filosofo (2015), Tortura (2016), Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione (2017), premio Pozzale Luigi Russo, e Sulla vocazione politica della filosofia (2018).