Steve Bannon ospite a Piazzapulita: definì 'fascisti' i Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni

globalist

20 Aprile 2022 - 17.34

Preroll

Questa sera a Piazzapulita sarà ospite l’ex stratega di Donald Trump Steve Bannon. I rapporti di Bannon con l’estrema destra europea sono anche passati per Fratelli d’Italia: ricordiamo quanto avvenuto nel 2019, quando si scatenò una guerra aperta tra Giorgia Meloni e Report, dopo la puntata in cui la trasmissione di Sigfrido Ranucci aveva mostrato la cosiddetta ‘fabbrica dei troll’: una vera e propria organizzazione in Russia che aveva come compito quello di sfornare fake news e account fantasma per favorire l’ascesa dei partiti sovranisti europei, tra cui Fratelli d’Italia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Report mostrò un video in cui Steve Bannon sosteneva che “Fratelli d’Italia è uno dei vecchi partiti fascisti” italiani.