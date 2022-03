Anastasia Kuzmina, la ballerina 'italiana' di Kiev che è angosciata dalla guerra in Ucraina

globalist

15 Marzo 2022 - 20.01

Anastasia Kuzmina e le angosce per un paese in guerra. Nata a Kiev nel 1993, è una ballerina, personaggio televisivo e conduttrice televisiva ucraina. Si è trasferita in Italia, precisamente a Bologna, tredici anni fa.

Dopo l’invasione scatenata da Putin ha già volte raccontato la sua sofferenza per quanto si stava verificando in Ucraina.

Prima di partecipare a Cartabianca la ballerina di Ballando con le stelle era andata a La Vita in Diretta di cui è stata ospite, affrontando con commozione l’argomento .

iVestita con i colori della sua Ucraina, gonna gialla e camicia azzurra, Anastasia ha spiegato che i suoi tre nonni (due nonne e un nonno) ma anche una zia, diversi amici e colleghi si trovano nel suo Paese. Con ognuno di loro è in contatto e sa che al momento si trovano al sicuro, ma la situazione comunque resta molto difficile. “Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina”, aveva confidato visibilmente emozionata: “Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”.