Il Ravenna Festival 2022 omaggia Pasolini

13 Marzo 2022 - 11.24 Culture

In occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, la XXXIII edizione del Ravenna Festival sarà dedicata interamente all’artista bolognese e lo stesso titolo scelto per la manifestazione – Tra la carne e il cielo – riprende le parole esatte con cui Pasolini descrisse il suo folgorante incontro con la musica di Bach.

La kermesse andrà in scena dall’1 giugno al 21 luglio all’insegna di opera, musica, danza e teatro. Ci sarà anche un’appendice del festival, che si terrà dal 31 ottobre al 6 novembre, con la Trilogia d’Autunno che porterà in scena i capolavori di Mozart e Da Ponte nelle produzioni in arrivo dai palazzi reali di Drottningholm e Versailles.

Si esibiranno oltre un migliaio di artisti internazionali, dall’immancabile maestro Riccardo Muti alla guida della sua Orchestra Cherubini al celebre violinista Gidon Kremer, passando anche per gli italiani Enrico Melozzi, La Rappresentante di Lista e il gruppo rock degli anni settanta Premiata Forneria Marconi.