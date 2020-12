George Clooney sull'arrivo di Biden: "Mai più bambini in gabbia separati dai genitori"

Speriamo che tante cose cambino e che mai più alla Casa Bianca torni uno spregevole razzista.

"Sono un amico di Joe Biden e mi aspetto molto da lui: non voglio più vedere bambini nelle gabbie, separati dai genitori solo perché cercano asilo in un Paese diverso dal loro. Dobbiamo tornare a usare la nostra testa, a essere una guida in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, a collaborare con gli alleati, a condannare violenze e atrocità. Nel 2008 Obama era l'uomo giusto al posto giusto, ora posso dire lo stesso di Biden".

Lo ha detto George Clooney in un'intervista a Famiglia Cristiana, da oggi in edicola, in occasione dell'uscita del film The Midnight Sky, di cui è regista e protagonista.

Nell'intervista il divo americano non parla solo di politica, ma anche della sua vita privata. "L'arrivo di una moglie straordinaria e di due simpatici gemelli ha cambiato me stesso e ciò in cui credevo. Ho capito quanto siamo fragili. Tutto ciò a cui teniamo rischia di spezzarsi: la democrazia, l'umanesimo, il mondo che ci circonda. Il nostro compito è proteggere ciò che amiamo, prendendoci le nostre responsabilità".

Da qui, la sensibilità per la tematica ambientale, al centro del nuovo film: "La minaccia più grande che dobbiamo affrontare in prospettiva è il cambiamento globale, stiamo distruggendo il pianeta". Un altro pericolo, è il pregiudizio nei confronti dei migranti: "Vengono guardati con disprezzo perché alcuni sostengono che vengono a rubarci il lavoro e a fomentare la criminalità. Ovviamente è tutto falso. È importante non abbandonarsi alle fake news, la verità deve stare a cuore a tutti".

Infine, una nota personale su come ha vissuto l'isolamento per il Covid. "Facendo tonnellate di bucato, lavando i piatti e cambiando un numero impressionante di pannolini. Non i miei, si intende, anche se forse non manca molto ormai…".