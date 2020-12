Ilaria Capua: "Siamo in una fase di stabilizzazione ma i decessi sono alti, non possiamo mollare"

Ospite a DiMartedì, la virologa Ilaria Capua ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia: "È una fase di stabilizzazione, i dati dei decessi ci dicono che non possiamo mollare"."Natale rischia di essere un momento di amplificazione del contagio, è opportuno usare buonsenso. Un momento critico, come è stato il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti".Riguardo il grande dibattito sui vaccini, la virologa ha spiegato: "Rischiamo di avere un'amplificazione del contagio durante la campagna di vaccinazione. Anche dopo il vaccino possiamo essere fonte di contagio"."Nessun Paese al mondo ha mai organizzato su questa scala. Dobbiamo essere consapevoli che ci aspettano dei mesi complicati e che ci saranno ancora dei picchi di attività virale" ha detto poi Ilaria Capua.Sulla questione delle piste da sci aperte o meno, ecco l'opinione della virologa: "Non possiamo dimenticare che vi sono intere aree che vivono dei mesi invernali, ma non possiamo rischiare, in seguito ad un desiderio di settimana bianca, un ennesimo sovraccarico degli ospedali".