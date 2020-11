Dopo la 'sexy spesa', Rai 2 manda in onda una replica di Detto Fatto con un'esperta di lingerie

Dopo la 'sexy spesa', Detto Fatto è stato sospeso. Classica politica della Rai, quella di approvare ciò che va in onda per poi lavarsene le mani quando viene male accolta, penalizzando chi in quel programma lavora (tecnici, operatori, cameramen, truccatori, ecc...).Ma cosa va in onda stamattina su Rai 2 al posto di Detto Fatto? Ma una replica naturalmente. E quale replica? Non saranno mica stati così indelicati da programmare quella dove ospite è un'esperta di lingerie, con tre donne in mutande che fanno la sfilata? E invece, all'idiozia non c'è mai fine, a quanto pare.Qui entriamo nel campo delle speculazioni: o in Rai sono davvero più sessisti di quel che sembrano, oppure c'è sotto la volontà precisa di affossare questo programma. In ogni caso, questa storia è ben lontana dall'essere chiusa.