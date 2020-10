Affari e potere: le rivelazioni della puntata di Report che la Lega voleva oscurare

«Ci vorrebbero schiacciare al muro». Perché cosa temono possa trovare #Report? Luca Sostegni, il prestanome, dopo aver avuto poca fortuna con noi che non abbiamo mai pagato mai una fonte in 25 anni di storia, torna dai commercialisti. Chi deve pagare Sostegni? #Lombardia pic.twitter.com/NUoPURjsvX

— Report (@reportrai3) October 26, 2020



Nel memoriale scritto di suo pugno, Luca Sostegni indica le date esatte dei bonifici fatti per un totale di 324mila euro sulla società panamense che, sempre secondo quanto scrive Scillieri, sarebbero serviti per le spese della campagna elettorale di Salvini. #Report #Lombardia

— Report (@reportrai3) October 26, 2020

L'inchiesta di Report sui fondi della Lega arriva fino in Brasile, dove era scappato Luca Sostegni, il prestanome legato ai commercialisti della Lega arrestati con accusa di aver sottratto fondi pubblici per l'acquisto della sede della Lombardia Film Commission, fondazione partecipata da Regione, che però in Brasile non è più: è infatti tornato in Italia per prendere i soldi che gli erano stati promessi e racconta al commercialista Michele Scillieri che si sente braccato dai giornalisti di Report. Da rabbrividire la risposta di Scillieri: "Questi sono da schiacciare con un dito contro il muro"Coda di paglia? Sembrerebbe di sì, data la reazione di Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, alla puntata di Report che andrà in onda questa sera: "Ho dato mandato al mio avvocato, per tutelare la mia onorabilità e la mia immagine pubblica di deputato del Parlamento italiano, di inviare alla Rai un diffida sulla messa in onda questa sera nella trasmissione di Rai 3, Report, di un servizio in cui, vedendo le anticipazioni pubblicate sulla pagina Facebook della suddetta trasmissione, vengo diffamato e in cui vengono mostrati presunti screen shot di mie presunte private e riservate comunicazioni avvenute tramite messaggio"."Ho richiesto inoltre che si proceda all'immediata rimozione e cancellazione dalla pagina facebook della trasmissione Report di qualsivoglia video o riproduzione relativa ai fatti descritti. Mi riservo inoltre di portare avanti nelle sedi competenti le azioni legali a tutela della mia reputazione, presentando una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Report", aggiunge.Report questa sera dedica una nuova puntata alla Lega, dopo quella scandalo di una settimana fa riguardo cui Emanuele Fiano, deputato Pd, aveva dichiarato: "Report ha messo in evidenza nuovi legami tra la Lega di Salvini e una galassia di intermediari che definire oscura è poco. Derubricare Savoini a uno che passava di li' per caso, o si intrufolava negli incontri ufficiali all'insaputa dell'ex Vicepremier e ministro dell'Interno, con tutta evidenza non è una giustificazione accettabile. Pretendiamo la verità su quanto è successo. Ne va della sicurezza dell'Italia e della stessa Unione europea".