Al Bano amico di tutti: dall'appoggio a Salvini al voto per Emiliano

Alla fine Al Bano è amico di tutti: di Salvini, di Putin e in Puglia del governatore Michele Emiliano."Ho votato per Emiliano, doveva terminare il suo ciclo, interromperlo sarebbe stato un errore". ha detto il cantante pugliese a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Un cambio di rotta deciso, dato che più volte il cantante ha manifestato simpatie di destra, fino al suo appoggio dichiarato a Matteo Salvini. Nel corso dell'intervista, il cantante ha parlato anche del prossimo Festival di Sanremo: "Non vedo l'ora di ritornare a Sanremo, ho un pezzo che è una bomba, lo proporrò. Io ho la Sanremite acuta, ho fatto anche l'ospite d'onore, ma Sanremo è la gara. Mi piacerebbe più vincerlo che condurlo".