Affiancano il volto di Luciano De Crescenzo al logo della Lega: infuria la polemica

Ci vuole davvero una bella faccia di bronzo - per non dire altro - ossia associare il volto di un intellettuale barbaro e ironico a un partito il cui leader definiva i napoletani (professor Bellavista compreso, immaginiano) colerosi e così puzzolenti da far scappare anche i cani mentre alle adunate leghiste non si contavano le invocazioni al Vesuvio di lavare con il fuoco i campani o i terroni, mafiosi, camorristi e ogni epiteto della peggior specie.

Ora hanno usa il volto di Luciano De Crescenzo con il logo della Lega di Matteo Salvini e la famigerata scritta "prima gli italiani" con la quale hanno disinvoltamente sostituito la precedente "prima il nord".

Ha sollevato un vespaio sui social network l'idea di Severino Nappi, esponente campano della Lega, di ricordare il filosofo napoletano Luciano De Crescenzo, scomparso un anno fa, con un manifesto pubblicato sulla sua pagina Facebook sul quale la foto e una citazione di De Crescenzo ("Napoli, l'ultima speranza dell'umanità") sono accompagnate dal logo Lega-Salvini Premier, oltre che dai loghi "Prima gli italiani" e "Campania il nostro posto", quest'ultimo dal nome del movimento civico fondato dallo stesso Nappi.

L'associazione tra Luciano De Crescenzo e il simbolo con Alberto da Giussano non è piaciuta ai tanti che hanno manifestato il loro dissenso nei commenti al post, da chi parla di "orrore e blasfemia" a chi ritiene l'idea "un'offesa al maestro" ricordando come De Crescenzo fosse "lontano anni luce dalle idee della Lega".

Alcuni tra le centinaia di commenti

è evidente che sei pronto a credere alla qualunque ...

Lega nazionale ??? Anche un bambino scemo capirebbe che il cazzaro cerca al sud quel che persino il nord non è più disposto a dargli.... la voglia di visibilità e la "cazzimma" di qualche pseudo napoletano venduto, non troverà nessun audience... siamo troppo intelligenti per cadere in trappola

sempre la stessa lega non è mai cambiata, ora ha solo una maschera! Svegliatevi...

Si coi 49 milioni pappati il record di assenteismo in parlamento gli assembramenti a gogo in tempo di covid la gestione nefasta della sanità lombarda gli alleati olandesi e ungheresi nemici dell'Italia etc.. la Lega è proprio il top per governare.. ma per piacere..

Severino Nappi hai ragione, liberiamo la Campania: dici a Salvini di andarsene.

Se ve ne andate dalla Campania voi leghisti, allora stremo molto meglio. Mass e sciem

Noi siamo campani puzziamo come i cani dice il tuo capitano ma i voti nostri li vuole vergognatevi a stare con inetto cosi

Vergogna. Violentare Napoli, la sua cultura, la sua storia. Evidentemente nemmeno di De Crescenzo avete capito manco il caxxo.

Credere alla lega è come credere a babbo natale e la befana . Liberiamo la Campania da leghisti