"L'imbuto" della ministra Azzolina scatena la Vulvia di Corrado Guzzanti

“La scuola non è un travaso di conoscenze, lo studente non è un imbuto da riempire, è ben altro”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva risposto a una domanda sui programmi didattici durante una conferenza stampa via Facebook sulla maturità e sul prossimo anno scolastico. Le sue parole hanno presto scatenato polemiche e ironie social. La stessa ministra si è difesa con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui ha spiegato che "l'imbuto di Norimberga è una metafora sull'apprendimento molto nota nel mondo della scuola”.La frase della Ministra Azzolina ha scatenato l'ironia dei social e del comico Guzzanti ospite a Propaganda Live.