Salvini usa la polemica su Checco Zalone per fare il populista: "Io lo farei senatore a vita"

Era inevitabile che Salvini entrasse nella polemica del film Checco Zalone, Tolo Tolo, al centro di una bufera piuttosto ridicola per una presunta accusa di razzismo. Ma Salvini ride in faccia al ridicolo e arriva a gamba tesa a dare il suo appoggio al comico pugliese: "Checco Zalone senatore a vita? Mi accontento di vederlo al cinema, poi fosse per me i senatori a vita io li cancellerei però è surreale la polemica di una parte del mondo pseudo culturale che lo ritiene politicamente scorretto o razzista".

"Lui fa l’artista non fa l’intellettuale - ha sottolineato Salvini - anche se è più intellettuale di tanti intellettuali. Mi piace anche quando mi prende in giro quindi non capisco proprio questi rancori".