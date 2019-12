Mattia Santori: "Le nostre piazze sono state diverse, dopo Roma penseremo al futuro delle Sardine"

Alla vigilia della manifestazione romana delle Sardine, che chiuderà (speriamo in bellezza) l’invasione delle piazze di tutta Italia, Mattia Santori è stato ospite a Propaganda Live per tirare un po’ le somme di questo mese incredibile di mobilitazione nazionale. E per pensare anche al futuro, al dopo San Giovanni.

“C’è un rischio strumentalizzazione” ha ammesso Santori parlando delle recenti polemiche su Casapound, “ma di gente di destra in piazza ne ho vista davvero poca. Se c'era era ben nascosta. È già successo che qualcuno abbia anche portato una bandiera rossa in piazza, ma la gente ha fatto subito notare che era fuori luogo”.

E per il futuro? “Innanzitutto ci conosceremo, perché per ora siamo 120 coordinatori e non ci siamo mai visti di persona. E poi cominceremo a riflettere su quello che abbiamo costruito fin qui, a come non far andare sprecato quanto fatto finora. Ci sarà una fase 2, ossia un ritorno al territorio, noi in Emilia-Romagna per le elezioni regionali e anche in Calabria. E dopo vedremo, dopo il 27 gennaio si aprirà una fase 3, che non sappiamo ancora cosa sarà”.