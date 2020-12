L'istituto cinematografico "Lanterna magica" rende omaggio a Fellini con un videoclip

Sono molte le iniziative messe in atto, quest’anno, per ricordare il centenario dalla nascita del grande maestro Federico Fellini. Tra queste colpisce il contributo dell’istituto cinematografico dell’Aquila “Lanterna Magica”, che a partire da domani, 15 dicembre, coglie l’occasione per lanciare sulla rete il video “Fellini 100:la mostra immersiva” che sarà disponibile a partire dalle 18,30 sul canale youtube dell’istituto e all’ interno del portale ufficiale Fellini 100.



Il video, visibile online sino al 31 dicembre, focalizza la sua attenzione sul capolavoro “La strada” che valse a Fellini l’ Oscar come miglior film straniero, sulla collaborazione con il direttore della fotografia Gianni Di Venanzo, e sul sodalizio artistico che Federico Fellini ebbe con lo sceneggiatore pescarese Ennio Flaiano. È un racconto ricco di aneddoti e curiosità, incentrato sul rapporto più intimo e circoscritto, ma non per questo meno significativo tra Fellini e l’Abruzzo.

Clicca qui per il link del portale Fellini 100

Clicca qui per il link del canale youtube Lanterna magica