Casa Disney: Indiana Jones torna con Harrison Ford e arriva un nuovo "Star Wars"

All’età di 78 anni, l’affascinante attore americano Harrison Ford “tornerà per continuare il viaggio del suo iconico personaggio. La nuova avventura arriverà (nelle sale) a luglio del 2022”, si legge in un tweet pubblicato direttamente dalla Disney, in occasione del Disney Investor Day 2020, dove sono stati presentati dal nuovo CEO Bob Chapek altri progetti cinematografici in arrivo, nei prossimi anni, su Disney+. Tra i più importanti quelli legati ai grandi supereroi della Marvel e a “Guerre Stellari”. Le riprese di Indiana Jones, con James Mangold alla regia, cominceranno la prossima primavera, a 40 anni dal primo film che nel 1981 segnò l’inizio delle avventure dell’archeologo più famoso della storia del cinema, “I predatori dell’Arca perduta”.

Per il nuovo film della saga "Star Wars", intitolato “Rogue Squadron” e firmato dalla regista di "Wonder Woman" Patty Jenkins, invece, dovremo attendere la fine del 2023. Questo capitolo si svolgerà nel “futuro della galassia” e seguirà “una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita”, ha rivelato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, la società dietro la leggendaria saga lanciata nel 1977, e oggi acquisita dalla compagnia di intrattenimento numero uno al mondo.