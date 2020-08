Con Elisabetta Sgarbi il liscio-punk va a Venezia: «Ghezzi il mio riferimento nel cinema»

sarà alledellacon il film Si ballerà finché entra la luce dell’alba – Extraliscio Punk da balera, con Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Carlini e in calendario per il pubblico il 10 settembre. Regista ed editrice, è fondatrice e direttrice editoriale de La Nave di Teseo, presidente della casa editrice Baldini&Castoldi, creatrice e curatrice della rassegna La Milanesiana.Punk da balera è una espressione di Mirco Mariani, uno dei tre componenti originari degli Extraliscio, quello che non viene dal mondo del liscio, che lo scardina. Negli Extraliscio secondo me è più forte il punk, la balera è una memoria che sopravvive nel loro senso di libertà, di generosità, di dedizione al pubblico. Il film inizia con una battuta che abbiamo scritto, non vera, ma che dà il senso di quello che per me sono gli Extraliscio: il gruppo sta facendo un’audizione improbabile, in un set magnifico, sul Delta del Po, davanti a un manager e un discografico molto scettici (impersonati dai due veri manager Franz Cattini e Mario Andreose, entrambi dallo sguardo naturalmente severo e fulminante), che si congedano da loro molto perplessi. Il manager Cattini, chiama al telefono e dice: «È un gruppo romagnolo. Si chiama Extraliscio. Sì, Extra-liscio. No, in Romagna non li vuole nessuno». Ecco, non è vero che in Romagna non li vuole nessuno, ma è vero che fa parte di Extraliscio una certa iconoclastia. Sono dei parricidi: loro la tradizione la conoscono e la amano, quindi la capovolgono. Ripeto, seguono la musica, e la musica va dove vuole, spesso anche controcorrente.Sono una adepta didi Enrico Ghezzi. Mio padre ha registrato centinaia di puntate e io le collezionavo, e quando non potevo vederle le rivedevo la sera successiva. Qui è passato il mio riferimento, che non è un regista, ma una idea di cinema. Quindi il mio riferimento, per essere sintetica, nel cinema, rimane Enrico Ghezzi.Questo film ha avuto una gestazione lunghissima, sia in termini di scrittura che di produzione e di costruzione del cast. Cosa mi aspetto, non so. Da una parte, da figlia, non potrò che ricercare la mia storia. Dall’altra, più razionalmente, cercherò di pensare che non è la storia della mia famiglia, ma un film di Pupi Avati che ha preso spunto dai libri di mio padre, che erano già una storia parziale, mediata della vita vissuta. E sono certa che Pupi farà un grande film. Io ho potuto solo mettergli a disposizione dei particolari, degli aneddoti, delle notizie, e ovviamente la casa dove i miei genitori hanno vissuto con noi.Molta forza di volontà, una dose di coraggio e sfrontatezza. Ma anche razionalità: i dati dicevano che qualcosa sarebbe potuto ricominciare tra luglio e agosto. Era un auspicio ma anche una necessità iniziare a mettere in moto di nuovo la macchina della cultura, dei festival, dei concerti, del teatro.Quello che Lei cita è un libro importante, che ha vinto il National Book Award per l’autobiografia. Lo metterei al fianco, non per valore letterario, ma per contenuti, a Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates. Sono due ritratti formidabili di qualcosa che si agita nella pancia degli Stati Uniti. Non so che potere abbia questo o quel libro, ma i libri sono potentissimi. Restano, testimoniano, ci sorpassano.