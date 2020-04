Trolls World Tour: nuove avventure musicali per Poppy e Branch

Anna Kendrick e Justin Timberlake tornano al fianco di un cast stellare nel sequel delmusical d’animazione di successo del 2016 della DreamWorks Animation: Trolls WorldTour. In un'avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato,Poppy (Kendrick) e Branch (Timberlake) scoprono di essere solo una delle sei tribù diTroll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi dimusica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi perdiventare molto più grande e molto più rumoroso.Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb (Rachel Bloom), aiutata dasuo padre Re Thrash (Ozzy Osbourne), vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica perfar sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch,insieme ai loro amici Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo),Cooper (Ron Funches) e Guy Diamond (Kunal Nayyar), partono per visitare tutte le altreterre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.Come membri delle diverse tribù musicali è stato selezionato uno dei più grandi eacclamati gruppi di talenti musicali mai riuniti per un film d'animazione. Nella terra delFunk ci sono Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak. A rappresentare il Country èKelly Clarkson nei panni di Delta Dawn, con Sam Rockwell in quelli di Hickory e FlulaBorg nel ruolo di Dickory. J Balvin porta il Reggaeton, mentre Ester Dean si aggiunge allatribù Pop. Anthony Ramos porta il ritmo della Techno, e Jamie Dornan il jazz liscio. Ildirettore d’orchestra e violinista di fama mondiale Gustavo Dudamel appare comeTrollzart, e Charlyne Yi come Pennywhistle dalla terra della musica classica. KenanThompson invece rappresenta il Rap nei panni di un Troll neonato hip hop di nome TinyDiamond.Trolls World Tour è diretto da Walt Dohrn, che è stato co-regista di Trolls, ed èprodotto nuovamente da Gina Shay. Il film è co-diretto da David P. Smith e co-prodottoda Kelly Cooney Cilella, entrambi i quali hanno lavorato al primo Trolls. Trolls WorldTour include anche musiche originali di Justin Timberlake, che ha già ricevuto unanomination all'Oscar® per il suo brano Can't Stop the Feeling!; presente in Trolls del2016, mentre la colonna sonora è opera di Theodore Shapiro (Ghostbusters del 2016, Ildiavolo veste Prada).