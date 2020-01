Nicola Di Bari: "Checco Zalone per me è come un figlio"

Il cantautore pugliese Nicola Di Bari, che nel film Tolo Tolo di Checco Zalone interpreta - in maniera sorprendente - il ruolo dello zio del protagonista, ha dichiarato: "Checco è venuto a propormi il ruolo e ho scoperto che mi seguiva fin da bambino. Conosceva tutto quello che ho fatto quasi meglio di me, perciò ci teneva tanto ad avermi nel film. In lui ho trovato subito un grande amico, anzi di più, quasi un parente. Lo potrei definire perfino un figlioccio".

Nel film recita anche Arianna Scommegna, terzogenita di Di Bari. "È la prima volta che lavoriamo insieme, è stata un'esperienza entusiasmante". E ancora: "Del film di Checco amo il messaggio a favore dei migranti. Anche io tanti anni fa ho lasciato la Puglia per Milano e all'inizio non fu facile". Nelle pagine del settimanale Di Bari posa proprio con la figlia Arianna e la moglie Agnese.