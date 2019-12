Valsecchi difende Zalone: "In rete tutti litigano con tutti"

Valsecchi ritrova la causa di tanto caos mediatico nella rete, un luogo dove “tutti possono litigare con tutti”, amplificando ogni parola.

“Cosa non ha funzionato con chi non ha capito il significato della canzone? La rete è un megafono dove tutti possono litigare con tutti. È il mondo dove ognuno oggi può dire quello che pensa, sempre, però se lo diceva al bar qualcuno lo zittiva, oggi invece c’è un megafono”.

Così ha provato a smorzare i toni, prendendo le difese del suo attore ed elogiando il suo lavoro. Infatti per Zalone si tratta del primo film da regista.

“Ha fatto un lavoro straordinario. Il film è durato due anni tra scrittura, progettazione, realizzazione, nove mesi di riprese e non è ancora finito, finisce in questi giorni. Io l’ho visto tante volte e ogni volta trovo qualcosa di diverso ed emozionante. Secondo me è nato un grande regista”