Live ultime ore di calciomercato: Zaccagni tra Lazio e Atalanta, allo Spezia arriva Manaj del Barcellona

Nuovo acquisto in casa Juventus: dal Psv arriva il prodigio Mohamed Amine Ihattaren.

Il 19enne olandese però non vestirà la maglia bianconera, bensì sarà immediatamente girato in prestito per un anno alla Sampdoria.

Ufficiale: Mohamed Amine Ihattaren è un giocatore della Juventus https://t.co/0RFIl8VyIS pic.twitter.com/h0G4Di2KNT — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021

Per quanto riguarda la finestra cessioni, la Juve gira in prestito Nicolò Fagioli alla Cremonese che insieme al centrocampista piacentino si è aggiudicata un altro innesto, quello di Andrea Meroni che arriva, sempre in prestito, dal Sassuolo.

Colpo in attacco dello Spezia che si assicura Rey Manaj: il giocatore albanese arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni dal Barcellona B, squadra con cui la scorsa stagione ha siglato 14 reti.

Il classe ’97 ha già esordito in Serie A con la maglia dell’Inter nel 2015.

Lo stesso anno con la Primavera vince la Coppa Italia.

I neroazzurri lo girano in prestito prima al Pescara, poi al Pisa, al Granada e infine all’Albacete, che nel 2019 lo riscatta per poi cederlo un anno dopo al club catalano.

Manaj non è l’unico acquisto concluso dai liguri quest’oggi: depositato in Lega anche il contratto di David Strelec, 20enne slovacco proveniente dallo Slovan Bratislava che ha firmato per 5 anni.

Il Cagliari vicino ad una doppia entrata: in terra sarda arriva Martin Cacares che raggiunge i connazionali Nandez e Godin, mentre la dirigenza tratta per Eddie Salcedo dell’Inter che potrebbe girarlo in prestito.

Il calciatore uruguaiano, che al momento era svincolato dopo aver passato lo scorso anno a Firenze, è già arrivato al Centro Sportivo di Assemini:

"Sono contento di essere a Cagliari. Ho già parlato con Nandez e con Godin, volevano che venissi qui perché questo è un club molto affezionato agli uruguaiani. Adesso vado in Nazionale, rientrerò con la voglia di dare tutto".

#Cagliari, #Caceres si presenta: "Qui per dare mio contributo" pic.twitter.com/0ToWE0Foto

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) August 31, 2021

È Mattia Zaccagni il protagonista delle ultime ore di mercato.

L’esterno del Verona è stato seguito fortemente dalla Lazio negli ultimi giorni, soprattutto dal momento in cui l’Eintracht ha tolto il serbo Kostic dal mercato.

Lotito ha già trovato l’accordo con gli Scaligeri sulla base di 8 milioni più 2 di bonus, ma deve ancora convincere il giocatore.

In giornata si è inserita nella trattativa anche l’Atalanta visto il complicarsi dell’affare Boga con il Sassuolo.

I bergamaschi potrebbe dunque tentare il colpaccio e strappare il fantasista dalle mani dei biancocelesti.

Nel frattempo, i gialloblù stanno già pensando al sostituto del loro numero 10: il nome in cima alla lista è quello di Gianluca Caprari, attaccante della Samp che lo scorso anno ha giocato per il Benevento, andando in gol per 5 volte in 26 partite.

L’Inter dopo aver chiuso il mercato in entrata pensa agli esuberi.

Come il già citato Salcedo, anche Lazaro lascia il club neroazzurro in prestito.

Il Benfica ha giù ufficializzato l’esterno austriaco che dunque raggiunge quota 3 prestiti da quando è sbarcato a Milano dopo quelli al Newcastle e al Borussia Monchengladbach.

