Correa ufficialmente all’Inter: El Tucu ci sarà già a Verona

Joaquin Correa è un nuovo calciatore dell’Inter, l’argentino arriva in prestito con obbligo di riscatto, a determinate condizione, dalla Lazio.

L’Inter verserà 5 milioni per il prestito, più un milione in caso di raggiungimento di determinate prestazioni.

Il prestito diventerà obbligo se il calciatore raggiungerà determinate prestazioni, in quel caso l’Inter dovrà versare 25 milioni alla società bianco celeste.

El Tucu Correa già oggi si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra, Inzaghi lo avrà a disposizione già dalla partita di domani contro l’Hellas Verona.

Correa ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi con un post su Instagram, l’argentino ha ringraziato società e ultra per il supporto dimostratogli negli ultimi tre anni da giocatore della Lazio.Il nuovo calciatore dell’Inter indosserà la maglia numero 19.