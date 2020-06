Benevento in Serie A, nomi da capogiro per il prossimo anno

di Thomas NigidoDopo un'annata straordinaria in cui i giallorossi campani hanno dominato la serie cadetta italiana, adesso è già tempo di pensare a come costruire una buona stagione l'anno prossimo.Dopo aver quasi annunciato Loic Remy dal Lille con un passato al Chelsea, Sky racconta di aver raggiunto un'intesa con Kamil Glik sull'ingaggio e si attende una fumata bianca dal Monaco.Il nome più grosso e di spessore arriva però dalla Germania, cioè quello di André Schurrle, di proprietà del Borussia Dortmund ma in prestito allo Spartak Mosca.Insomma, non si fa altro che accostare nomi di rilievo al Benevento tra cui anche LLorente e Sturridge per formare il reparto offensivo e quello dell'ivoriano Gervinho, che ha passato un brutto periodo con il suo Parma.Zarate, Bonaventura e un clamoroso ritorno in campania di Hamisk.Sono queste tra le più fantasiose suggestioni che i tifosi del benevento sperano di poter vedere concretizzarsi, potendo consolidare la loro presenza nel massimo campionato italiano.