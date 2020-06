Serie B, colpo grosso della Reggina: ha firmato l'ex Roma e Milan Ménez

Con un annuncio in conferenza stampa, il presidente della Reggina ha annunciato l'arrivo per la prossima stagione del francese Jérémy Ménez.L'attaccante, con un trascorso in Italia con le maglie di Roma e Milan, con due esperienze tra il 2008 e il 2016, ha indossato in passato anche la maglia del Paris Saint Germain e del Monaco.Il presidente Gallo ha annunciato che Ménez firmerà un triennale e arriverà a Reggio Calabria il 26 giugno, mentre il giorno dopo sarà presentato alla stampa.Dal 2019, l'attaccante faceva parte del Paris Fc nella Ligue 2, quest'anno aveva deciso di non rinnovare il contratto con i parigini: un'occasione che la Reggina neopromossa in Serie B non poteva farsi sfuggire, un colpo decisamente da categoria superiore.