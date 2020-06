Ufficiale: Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea

L'Inter si dispera.Con Lautaro sempre più vicino al Barcellona i nerazzurri anelavano l'arrivo di un attaccante del medesimo calibro, tra cui uno dei nomi era proprio quello di Timo Werner.Il sogno è però svanito tristemente in mattinata.Infatti, l'ormai ex attaccante del Lipsia, è stato ufficialmente dichiarato un nuovo giocatore del Chelsea.I blues sognano in grande e Abramovich, patron della squadra londinese, tende spesso a concretizzarli.Dopo l'acquisto di Zyech dall'Ajax con un investimento di 40 milioni, il magnate del gas russo ne ha investiti altri 50 per arricchire il reparto offensivo di mister Frankie Lampard.Werner è sicuramente un giocatore di lusso, uno dei migliori attaccanti in circolazione per stato di forma e vena realizzativa.Questo però andrà a portare un esubero nelle file offensive dei Blues che potrebbero lasciar partire Giroud, tenuto sott'occhio dalla Lazio già da Gennaio, e sicuramente Pedro che non rinnoverà il proprio contratto ed è a un passo dall'accordo con la Roma.