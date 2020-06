Lazio, per Immobile il Newcastle potrebbe offrire 55 milioni

135 milioni tra costo del cartellino e stipendio, questa la cifra che sarebbe disposto a sborsare il Newcastle, nelle mani del fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita controllato dal principe Mohammed bin Salman.Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la squadra inglese offrirebbe circa 55 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del capocannoniere della Serie A, che accettando l'offerta andrebbe a guadagnare 8 milioni per 5 anni.Il centravanti principe della Lazio sta per il momento trattando il rinnovo fino al 2025 con i biancocelesti (quando Immobile avrà 35 anni) andando a percepire 4 milioni rispetto ai 2,5 attuali, cifra comunque inferiore rispetto a quella offerta dal Newcastle.Il numero 17 sembra comunque intenzionato a non accettare la corte della squadra inglese e a continuare il suo periodo d'oro con la Lazio.La decisione finale, in ogni caso, spetterà a Lotito.