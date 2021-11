La Juventus fa Cuadrado in casa e torna al successo in campionato: 1-0 alla Fiorentina con Milenkovic espulso

admpumiddle

Altro cambio per la Juve



OUT Dybala

IN Bentancur #juvefiorentina 1-0 pic.twitter.com/OHuXDCTckj — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) November 6, 2021

Cambio per la Juve



OUT Rabiot

IN Cuadrado#juvefiorentina 0-0 pic.twitter.com/KhMSvhk6NH — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) November 6, 2021

CAMBI |



Bonaventura

Duncan



Castrovilli

Nastasic



0 - 0 | 78' #ForzaViola #JuventusFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2021

CAMBI |



Callejon

Igor



Saponara

Sottil



0 - 0 | 75' #ForzaViola #JuventusFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2021

Morata riceve palla fuori area spalle alla porta da De Ligt in anticipo su Vlahovic nella trequarti campo viola dopo un rinvio corto, controlla di petto, con il destro fa il sombrero a Milenkovic e conclude al volo con il sinistro: palla di poco a lato.



SAPONARA!



Acrobazia di Ricky da centro area, palla alta!



0 - 0 | 35'#ForzaViola #JuventusFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2021

SI PARTE!



Fischio d'inizio allo Stadium! SEGUI LIVE



0 - 0 | 1'#ForzaViola #JuventusFiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2021

Ne ha ancora la Juve con Bentancur che conquista il pallone nella propria metà campo avviando la ripartenza con Kaio Jorge che una volta ricevuto il pallone serve Pellegrini che va al lancio: duello a campo aperto di Chiesa con Igor con il primo che in area prova la conclusione allargandosi sul mancino, Terracciano coi piedi manda in angolo.lunga azione della Juventus con Cuadrado che è il primo a prendersi la responsabilità di creare qualcosa e in area punta Biraghi allungandosi la palla sulla destra e liberando il tiro: la palla viene toccata dallo stesso Biraghi che mette fuori posizione Terracciano, con la palla che passa sopra la spalla sinistra di quest'ultimo.Cartellino giallo per Rugani che a metà campo interviene in ritardo ai danni di Vlahovic che con il controllo era andato via centralmente, fallo tattico dell'ex Empoli.Cuadrado dalla zona esterna di destra serve centralmente fuori area Chiesa che fa il movimento ad andarsene e rientrare andando a concludere di prima con il destro, riesce a respingere Terracciano.Cartellino giallo per Nastasic che appena entrato stende Locatelli, riuscito ad andare via in un fazzoletto sulla fascia sinistra superando anche Martinez Quarta.azione di contropiede dei bianconeri con Locatelli che sulla linea laterale va via Martinez Quarta e fa passare il pallone un momento prima dell'intervento ruvido di Nastasic, palla crossata in mezzo da Pellegrini che finisce sui piedi di Cuadrado dalla parte opposta che controlla, alza lo sguardo ed effettua un cross tagliato in mezzo: Morata con il mancino appoggia in rete con il mancino, fuorigioco.Chiesa affronta all'incrocio delle linee dell'area di rigore Bonaventura e Castrovilli, poi cede il pallone al vicino Locatelli che chiude l'uno due con un campanile sul quale sembra in vantaggio Biraghi che però salta fuori tempo, Chiesa riconquista in qualche modo la palla che calcia forte di collo al volo, palla che si stampa sulla traversa e torna in gioco.riparte la Juventus con Chiesa che a metà campo sguscia via a Milenkovic che mette la gamba destra in ritardo: il ginocchio dell'ex di turno tocca il polpaccio del serbo, protesta Callejon che ricorda all'arbitro che il compagno abbia così commesso due soli falli nella partita.Cartellino giallo per Milenkovic che interviene in ritardo su McKennie, che aveva già ceduto il possesso, avviato in ripartenza a metà campo.Le squadre sono rientrate in campo con una novità: non c'è Alex Sandro, spazio per Luca Pellegrini.Sarebbe finito il primo tempo ma l'arbitro ha fermato i giocatori, che si stavano avviando verso gli spogliatoi, perché c'è il controllo per un possibile rigore a seguito della punizione battuta da Biraghi dopo il cui è finito poi il tempo.Se ne va nella corsia mancina Castrovilli che coi piedi sulla linea laterale fa passare il pallone con il tacco nonostante la marcatura di Danilo, che lo stende prendendosi il cartellino giallo.Primo cartellino del match, è di colore giallo ed è per Martinez Quarta, diffidato, per un fallo a metà campo in ritardo da dietro su Morata.Occasione per i padroni di casa: Odriozola fa rimbalzare il pallone prima di intervenire poco prima dell'area di rigore, Morata gli scippa il pallone entrando in area e allargandosi sull'esterno dopo aver eluso l'uscita di Terracciano, poi si ferma, attende l'arrivo di qualche compagno e alla fine appoggia per Dybala che tira alto.Primo rischio della partita per la Fiorentina e se lo prende Terracciano: retropassaggio dai 20 metri di Odriozola, l'ex portiere di Empoli e Catania controlla e aspetta un po' troppo nonostante la pressione di Morata, quando calcia la palla va addosso allo spagnolo di cui viene colpito il tacco, con il pallone che prende il volo e termina fuori dal lato opposto.: Perin; Alex Sandro (dal 46' Pellegrini), de Ligt, Rugani, Danilo; Rabiot (dal 79' Cuadrado), Locatelli, McKennie, Chiesa; Morata (dall'88' Kaio Jorge), Dybala (dal 92' Bentancur).: Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola; Castrovilli (dal 78' Igor), Torreira (dal 64' Amrabat), Bonaventura (dal 78' Duncan); Saponara (dal 74' Sottil), Vlahovic, Callejon (dal 75' Igor).