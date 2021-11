Milan-Porto 1-1 Live: i rossoneri pareggiano grazie all'autogol di Mbemba

admpumiddle

Cronaca:

61' - Pareggia il Milan grazie all'autogol di Mbemba!

Calcio di punizione per il Milan deviato dalla barriera, la girata di Giroud trova la risposta del portiere, poi Kalulu sul secondo palo rimette in mezzo e trova la deviazione decisiva del difensore.



33' - Primo squillo del Milan con Giroud, che si coordina e calcia a giro sul secondo palo. Diogo Costa devia in angolo.



5' - Milan subito in svantaggio, segna Luis Diaz!

Grujic ruba palla sulla trequarti a Bennacer e serve il numero 30, che da dentro l'area batte Tatarusanu. Proteste del Milan per un fallo proprio sul centrocampista



Primo in classifica in serie A con dieci vittorie in undici gare, ultimo nel gruppo B della Champions League con tre sconfitte consecutive. Il Milan cerca riscatto in Europa, nell'ultima, vera occasione per tenere in vita il sogno qualificazione.

I rossoneri affronteranno il Porto di Sergio Conceiçao con un unico obiettivo: la vittoria.

La sfida tra Milan e Porto, si giocherà allo stadio San Siro di Milano alle ore 18.45 allo stadio e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.



Questo l'undici deciso da Pioli (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.





Questa invece la formazione di partenza dei portoghesi (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Grujic; Luís Díaz, Evanilson.