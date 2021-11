Juventus-Zenit Live 2-1: di nuovo in vantaggio i bianconeri, di nuovo con il capitano Dybala su rigore

admpumiddle

46' | Out for round 2 - DAVAI ZENIT!!! #JUVZEN 1-1 | #UCL — FC Zenit in English (@fczenit_en) November 2, 2021

17' | SFIORATO IL 2-0! Super si infila fra due difensori russi e mette in mezzo da destra, tiro di @AlvaroMorata alto di poco!#JuveZenit [1-0] #JuveUCL — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2021

sceglie la precisione la Joya che tira d'interno forte senza sbagliare sul palo alla sinistra dell'estremo difensore avversario, tuffatosi troppo tardi.: tira fuori il rigore del vantaggio Dybala ma un calciatore ospite era entrato in area di rigore al momento del tiro quindi tiro dagli 11 metri da rifare.Chiesa viene steso in area di rigore dall'ingenuo Claudinho, per l'arbitro non ci sono dubbi.Primo ammonito della sfida, è Dejan Lovren: il croato ex Liverpool viene punito per l'intervento in ritardo ai danni di Chiesa.: azione manovrata degli ospiti che girano il pallone dalla zona esterna con Karavaev fino alla difesa e poi a centrocampo con la palla che torna sui piedi dell'esterno con la maglia numero 15 che punta Danilo, rientra sul destro e crossa in area dove Bonucci è sfortunato con una deviazione all'indietro che mette fuori causa Szczesny.: calcio d'angolo battuto da Locatelli che appoggia per Bernardeschi, pallone nei pressi dell'area piccola dove De Ligt viene anticipato, sulla ribattuta corta è solo Dybala, appostato inizialmente al limite dell'area, che all'altezza del dischetto di controbalzo con il mancino conclude in porta di potenza.Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Chiesa; Morata, Dybala.Kritsyuk; Chistiakov, Lovren, Rakitskiy; Karavaev, Wendel, Barrios, Sutormin; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.