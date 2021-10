Le partite delle 20.45 Live: l'Inter raddoppia a Empoli, la Roma sorpassa il Cagliari. Lazio avanti

admpumiddle

Empoli-Inter 0-2 Live (34' D'Ambrosio, 66' Dimarco)



66' - Inter che va sullo 0-2!

Lautaro Martinez sguscia via sulla destra e crossa in mezzo rasoterra: sul secondo palo Dimarco insacca da due passi.



59' - Palo di Gagliardini. Colpo di testa del centrocampista nerazzurro che colpisce il legno a pochi metri dalla porta.



52' - Empoli in dieci uomini!

Espulso Ricci per una brutta entrata su Barella a centrocampo. Chiffi non ha dubbi ed espelle il centrocampista.



34' - Inter in vantaggio: palla in mezzo di Sanchez che trova D'Ambrosio, il quale con una girata da centravanti scavalca Vicario e segna.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi





Cagliari-Roma 1-2 Live (53' Pavoletti, 71' Ibanez, 78'Pellegrini)



78' - Roma in vantaggio con un gol fantastico di Pellegrini!

Punizione dalla trequarti destra per la Roma, il capitano giallorosso si incarica della battuta e infila il suo destro al sette, non può nulla Cragno.



71' - Roma che dopo diverse occasioni riesce a pareggiare!

Dopo una parata di Rui Patricio che salva i suoi, da azione di calcio d'angolo, Ibanez colpisce di testa e realizza il pari.



67' - Traversa di Pellegrini che pareggia quella del Cagliari.

Cross dalla destra di Karsdorp e il centrocampista della Roma in allungo col mancino colpisce il montante superiore. Un minuto più tardi anche Mancini sfiora il pari: Roma che adesso spinge.53' - Cagliari in vantaggio!Azione sulla sinistra per i sardi, la palla arriva sul secondo palo a Bellanova che con un rimpallo fortuito serve Pavoletti. Il bomber con una girata batte Rui Patricio.Cragno; Ceppitelli, Bellanova, Carboni; Zappa, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All.Mazzarri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.Mourinho





Lazio-Fiorentina 1-0 Live (52' Pedro)



52' - Lazio in vantaggio!

Pedro servito sulla sinistra calcia forte con il mancino sotto la traversa e batte Terracciano. Biancocelesti avanti



Lazio (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.Sarri

Fiorentina (4-3-3) - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All.Italiano