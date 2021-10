Roma-Napoli Live 0-0: dopo un primo tempo a tinte giallorosse, nel secondo sta crescendo il Napoli

admpumiddle

66': è il turno di El Shaarawy, esce Mkhitaryan#RomaNapoli 0-0 pic.twitter.com/CKXB7UOSMA — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2021

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

Karsdorp serve sulla corsa Pellegrini, inseritosi dietro Koulibaly, con la palla che passa sopra la testa del senegalese con il capitano che ci prova in sforbiciata: palla alta.Gioco fermo in attesa della battuta del calcio d'angolo perché nell'occasione precedente sia Ibanez che Mancini si sono scontrati sul palo con il toscano che ha avuto la peggio dato l'impatto con la testa.Azione manovrata del Napoli avviata da Koulibaly, poi il pallone passa dai centrocampisti e laterali fino a Fabian Ruiz che serve sulla corsa Politano dopo che quest'ultimo gli ha proposto l'uno due: in posizione defilata in area il romano elude l'intervento di Rui Patricio servendo con un tocco di destro Osimhen, posizionato al centro dell'area piccola, che viene ostacolato da Ibanez e Mancini, con la palla che va sulla traversa; sulla ribattuta, a porta sguarnita Mario Rui prova la botta a colpo sicuro ma Karsdorp s'immola deviando il tap-in.Palla in mezzo di Insigne a premiare il movimento in diagonale di Anguissa che anticipa Vina controllando il pallone con il petto e allungandosi, per poi cadere a terra toccandosi la caviglia: dal replay si nota come in caduta il terzino uruguagio tocchi con il piede la caviglia del centrocampista avversario.Va al tiro Insigne da fuori area con un giocatore della Roma a terra, dal replay si nota come dopo un duello aereo tra Mancini e Osimhen il secondo sembra rifilare un calcio all'avversario anche se il numero 23 di casa sembra accentuare il contatto; nel mentre si accende una mischia con il nigeriano molto nervoso, dopo un check del Var si ricomincia a giocare.Palla di Fabian Ruiz nella corsia di Di Lorenzo che va al cross, pallone buttato fuori e preda dello spagnolo che cambia gioco e serve alle porte dell'area di rigore Insigne: il capitano ospite controlla il pallone, finta di tirare e si accentra mandando fuori tempo Karsdorp e Cristante, il tiro poi del numero 24 è alto.La Roma in fase di non possesso difende con una sorta di 4-4-1-1 con Zaniolo e Mkhitaryan esterni per fermare le avanzate dei terzini del Napoli e Pellegrini a dare una mano a centrocampo e pronto ad imbeccare la propria punta.Lunga manovra della Roma in ripartenza con Veretout che ruba il pallone a Politano nella propria metà campo servendo poi Mkhitaryan che dopo 20 metri palla al piede serve fuori area Abraham che controlla e gira dall'altra parte per Zaniolo che serve Karsdorp: il cross basso e teso dell'olandese sul primo palo, attaccato da Abraham, è poi respinto in corner dalla difesa partenopea.Cartellino giallo per lo stesso numero 9 giallorosso, protagonista negli ultimi minuti: l'inglese rientra in campo dopo le cure mediche senza il consenso dell'arbitro che per regolamento lo ammonisce.Roma ad un passo dal vantaggio: Cristante ruba palla a centrocampo a Zielinski e lancia Abraham che riesce a liberarsi in area di Rrahmani in velocità e in scivolata conclude sul secondo palo con la palla a alto di un soffio.A terra Tammy Abraham che dopo un pestone alla caviglia già malconcia post pausa per le Nazionali, ha continuato a giocare ma dopo uno scatto è rimasto a terra: già mandato a riscaldarsi Shomurodov.Va alla battuta Politano hce ci prova con il mancino a giro, il tiro è di poco a lato.Prima ammonizione della partita ma non è per un giocatore: cartellino giallo per Mourinho dopo le reiterate proteste a seguito del fischio dell'arbitro dopo che Vina ha sgambettati Politano il quale con una finta di corpo se n'era andato per via centrali.Calcio d'angolo seguente con Zaniolo che va a colpire di testa sul secondo palo: fuori.Ci prova Pellegrini con il mancino da dentro l'area, tiro deviato e calcio d'angolo per i padroni di casa.Buon suggerimento di Pellegrini per Abraham il quale dopo aver avviato l'uno due si fiodna nello spazio tra i due centrali ospiti, il filtrante del capitano però non è sulla corsa e l'inglese si ritrova con il pallone che gli sbatte addosso mentre era in corsa.: Rui Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan (dal 66' El Shaarawy), Pellegrini, Zaniolo; Abraham.: Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.