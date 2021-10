Roma e Napoli non si fanno male ma ci provano: pareggio ad occhiali a Roma con entrambi gli allenatori espulsi

admpumiddle

90’ | Sono stati concessi 5’ di recupero #RomaNapoli 0-0



#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 24, 2021

66': è il turno di El Shaarawy, esce Mkhitaryan#RomaNapoli 0-0 pic.twitter.com/CKXB7UOSMA — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2021

Allo stadio Olimpico si ferma la corsa di sole vittorie del Napoli che alla nona giornata manca per la prima volta in campionato la vittoria dopo una partita tirata ed equilibrata in cui la nuova e vecchia squadra di Spalletti hanno provato a cambiare gli equilibri di un match che in più di 95 minuti di gioco ha fatto vedere legni, occasioni a tu per tu con il portiere, nervosismo e ma anche tanto buon calcio.La Roma dopo la sconfitta senza appello in Norvegia con le riserve e quella in campionato contro la Juventus nonostante una partita giocata bene e approcciata meglio si risolleva fermando la corsa della capolista non più solitaria con una prova di carattere, attenzione difensiva e giocate di prima con inserimenti che hanno messo a dura prova l'attuale miglior difesa del campionato.Primo tempo equilibrato sotto il segno di Abraham e Osimhen: il primo dopo pochi minuti accusa dolore alla caviglia malconcia e dopo essere stato curato ha l'occasione più ghiotta davanti a Ospina mandando a lato, il secondo comincia una battaglia di nervi e colpi più o meno proibiti con Ibanez e Mancini, sfidandoli spesso e volentieri in velocità non avendo lo stesso successo che il nigeriano ha avuto nelle giornate precedenti.Il secondo tempo comincia con un Napoli arrembante e una Roma sorprendentemente rintanata nella propria metà campo, poi i padroni di casa si risollevano grazie agli strappi poderosi di Zaniolo, la qualità di Pellegrini e la grinta di Cristante e vanno vicini al vantaggio con Pellegrini che in sforbiciata prova l'eurogoal su cross da dietro di Karsdorp; dall'altra parte è ancora Osimhen l'osservato speciale con l'attaccante anticipato al momento dell'impatto a due passi dalla linea della porta, sguarnita dopo suggerimento di Politano, da Mancini e Ibanez, che spediscono il pallone sulla traversa che poi carambola dalle parti di Mario Rui che va per il mancino a colpo sicuro con Karsdorp che respinge.Partita che quindi diventa vibrante dall'ora di gioco in poi con capovolgimenti di fronte e cross pericolosi fino all'ultimo minuto di gioco, nel mezzo un goal annullato per fuorigioco a Osimhen e l'espulsione per doppia ammonizione per Mourinho, nervoso per l'intero corso del match, a cui poi si aggiunge a fine partita Spalletti, espulso direttamente per un applauso ritenuto ironico nei confronti del direttore di gara; durante la partita inoltre il tecnico toscano è stato beccato dai suoi ex tifosi ai quali il toscano ha risposto con un braccio alzato.Nel prossimo turno la squadra di casa, momentaneamente al 4° posto in attesa di Inter-Juventus dopo aver conquistato 16 punti, a -1 dall'Inter e ad una lunghezza sulla Fiorentina, andrà di scena in Sardegna per affrontare mercoledì alle 20:45 il Cagliari mentre il Napoli, ora capolista insieme al Milan con 25 punti con l'Inter terza a 17, ospiterà nel posticipo serale di giovedì il Bologna.a partita finita arriva un altro cartellino rosso ai danni di un componente di una delle due panchineo ovvero l'ex di turno Spalletti reo, secondo il direttore di gara, di un applauso sarcastico dopo il triplice fischio.Altro cartellino giallo, per Mertens, per fallo tattico ai danni di Zaniolo che dopo il calcio di punizione sorprendentemente non efficace aveva riconquistato il pallone e pronto a ripartire; nell'occasione cartellino giallo anche per Mancini per eccessive proteste.Cartellino giallo per Karsdorp reo non tanto di aver commesso un fallo così sanzionabile ma per le proteste veementi dopo il fischio dell'arbitro e una decina di secondi più tardi ammonito anche Veretout per l'intervento in ritardo.traversone morbido di Fabian Ruiz che pennella per la testa di Osimhen, inseritosi tra i due centrali di casa, che non sbaglia a due passi da Rui Patricio; tutto annullato per netta posizione di fuorigioco del centravanti.: non è per un giocatore ma per Mourinho che viene ammonito per la seconda volta per proteste e si siede nella prima fila della tribuna.Gioco fermo da un paio di minuti perché Ospina è a terra: avvia l'azione El Shaarawy che la passa a Pellegrini che di prima tocca per l'accorrente Vina che mette un pallone teso e rasoterra in mezzo, il portiere colombiano con coraggio si butta anticipando con il braccio Abraham, che non si frena e non riesce ad evitare l'impatto tra il suo piede e la mano del portiere.Calcio di punizione della Roma con Pellegrini che va alla battuta sul secondo palo in cui si è inserito Mancini: il difensore cerca di dare una frustata alla palla di testa, pallone di poco a lato.Karsdorp serve sulla corsa Pellegrini, inseritosi dietro Koulibaly, con la palla che passa sopra la testa del senegalese con il capitano che ci prova in sforbiciata: palla alta.Gioco fermo in attesa della battuta del calcio d'angolo perché nell'occasione precedente sia Ibanez che Mancini si sono scontrati sul palo con il toscano che ha avuto la peggio dato l'impatto con la testa.Azione manovrata del Napoli avviata da Koulibaly, poi il pallone passa dai centrocampisti e laterali fino a Fabian Ruiz che serve sulla corsa Politano dopo che quest'ultimo gli ha proposto l'uno due: in posizione defilata in area il romano elude l'intervento di Rui Patricio servendo con un tocco di destro Osimhen, posizionato al centro dell'area piccola, che viene ostacolato da Ibanez e Mancini, con la palla che va sulla traversa; sulla ribattuta, a porta sguarnita Mario Rui prova la botta a colpo sicuro ma Karsdorp s'immola deviando il tap-in.Palla in mezzo di Insigne a premiare il movimento in diagonale di Anguissa che anticipa Vina controllando il pallone con il petto e allungandosi, per poi cadere a terra toccandosi la caviglia: dal replay si nota come in caduta il terzino uruguagio tocchi con il piede la caviglia del centrocampista avversario.Va al tiro Insigne da fuori area con un giocatore della Roma a terra, dal replay si nota come dopo un duello aereo tra Mancini e Osimhen il secondo sembra rifilare un calcio all'avversario anche se il numero 23 di casa sembra accentuare il contatto; nel mentre si accende una mischia con il nigeriano molto nervoso, dopo un check del Var si ricomincia a giocare.Palla di Fabian Ruiz nella corsia di Di Lorenzo che va al cross, pallone buttato fuori e preda dello spagnolo che cambia gioco e serve alle porte dell'area di rigore Insigne: il capitano ospite controlla il pallone, finta di tirare e si accentra mandando fuori tempo Karsdorp e Cristante, il tiro poi del numero 24 è alto.La Roma in fase di non possesso difende con una sorta di 4-4-1-1 con Zaniolo e Mkhitaryan esterni per fermare le avanzate dei terzini del Napoli e Pellegrini a dare una mano a centrocampo e pronto ad imbeccare la propria punta.Lunga manovra della Roma in ripartenza con Veretout che ruba il pallone a Politano nella propria metà campo servendo poi Mkhitaryan che dopo 20 metri palla al piede serve fuori area Abraham che controlla e gira dall'altra parte per Zaniolo che serve Karsdorp: il cross basso e teso dell'olandese sul primo palo, attaccato da Abraham, è poi respinto in corner dalla difesa partenopea.Cartellino giallo per lo stesso numero 9 giallorosso, protagonista negli ultimi minuti: l'inglese rientra in campo dopo le cure mediche senza il consenso dell'arbitro che per regolamento lo ammonisce.Roma ad un passo dal vantaggio: Cristante ruba palla a centrocampo a Zielinski e lancia Abraham che riesce a liberarsi in area di Rrahmani in velocità e in scivolata conclude sul secondo palo con la palla a alto di un soffio.A terra Tammy Abraham che dopo un pestone alla caviglia già malconcia post pausa per le Nazionali, ha continuato a giocare ma dopo uno scatto è rimasto a terra: già mandato a riscaldarsi Shomurodov.Va alla battuta Politano hce ci prova con il mancino a giro, il tiro è di poco a lato.Prima ammonizione della partita ma non è per un giocatore: cartellino giallo per Mourinho dopo le reiterate proteste a seguito del fischio dell'arbitro dopo che Vina ha sgambettati Politano il quale con una finta di corpo se n'era andato per via centrali.Calcio d'angolo seguente con Zaniolo che va a colpire di testa sul secondo palo: fuori.Ci prova Pellegrini con il mancino da dentro l'area, tiro deviato e calcio d'angolo per i padroni di casa.Buon suggerimento di Pellegrini per Abraham il quale dopo aver avviato l'uno due si fiodna nello spazio tra i due centrali ospiti, il filtrante del capitano però non è sulla corsa e l'inglese si ritrova con il pallone che gli sbatte addosso mentre era in corsa.: Rui Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan (dal 66' El Shaarawy), Pellegrini, Zaniolo; Abraham (dall'86' Shomurodov).: Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne (dall'81' Mertens), Zielinski (dal 70' Elmas), Politano (dal 70' Lozano); Osimhen.