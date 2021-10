Live Bologna-Milan 0-2: i rossoneri approfittano della superiorità numerica e raddoppiano con Calabria

admpumiddle

Finisce il primo tempo al Dall'Ara sul 2-0 per il Milan.Non parte male il Bologna che cerca fin da subito di aggredire gli avversari e di ripartire in velocità.Al 16' però la qualità del Milan si fa sentire e arriva il gol di Leao (grazie alla deviazione di Medel) su un meraviglioso assist di Ibra.Dopo soli 4 minuti arriva la mazzata per i padroni di casa con l'espulsione di Soumaoro che stende Krunic indirizzato verso la porta.Al 35' è Calabria che ammazza definitivamente la partita firmando il raddoppio sugli sviluppi di un cross dalla sinistra.35': RADDOPPIA IL MILAN! Cross dalla sinistra di Ballo-Touré, Skorupski esce e la smanaccia; il pallone rimane li con Castillejo che prova la botta, murata da un difensore del Bologna, ma ancora sulla ribattuta arriva Calabria che con un missile fa 2-020': espulso Soumaoro! Difesa del Bologna sorpresa da un lancio lungo di Kjaer per Krunic. Il centrale francese si perde il centrocampista rossonero e con un contatto da dietro lo butta giù con Valeri che estrae subito il rosso.16': GOL DEL MILAN! Ripartenza micidiale dei rossoneri nata da un anticipo a centrocampo di Ballo-Touré. Il terzino francese serve Ibra che con un filtrante perfetto pesca Leao; il portoghese punta Medel, calcia con il sinistro trovando la deviazione dell'avversario che beffa Skorupski e che porta avanti il MilanFormazioni:: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli