Il Milan in 11 contro 9 batte 4-2 un Bologna mai domo

Costacurta : 41 anni e 25 giorni

Piola : 40 anni e 131 giorni

Vierchowod : 40 anni e 47 giorni#Ibrahimovic : 40 anni e 20 giorni



I più anziani marcatori della storia della Serie A. #BolognaMilan pic.twitter.com/dA5zB5IYR4 — Giacomo Corsetti (@giacomocorsetti) October 23, 2021

Finisce 4-2 al Dall'Ara, il Bologna sfiora l'impresa, ma il Milan ne esce bene e porta a casa 3 punti preziosi.La ripresa inizia subito con uno schock per i rossoneri che in soli due minuti subiscono l'autogol di Ibra e il pareggio di Barrow.Poco dopo arriva l'espulsione di soriano che per un brutto fallo lascia i suoi in 9.I rossoneri però nonostante due uomini in più non trovano il giusto ritmo e non riescono a creare, anzi è proprio il Bologna a sfiorare il gol del 3-2.Nel finale il Milan cresce e inizia ad attaccare con più intensità, trovando una grossa chance con Giroud, ma anche la super parata di Skorupski.E a 6 minuti dal 90' arriva l'eurogol di Bennacer che al limite dell'area spara all'angolino con un tiro al volo perfetto.A questo punto gli ospiti iniziano il possesso con gli avversari troppo stanchi ormai e alla fine arriva anche il gol del 40enne Zlatan Ibrahimovic che chiude il match.Il Milan sale nuovamente in cima alla classifica in attesa della sfida di domani tra Roma e Napoli.Grande prova del Bologna che nonostante la sconfitta esce a testa altissima dal campo.Prossima giornata, turno infrasettimanale, con i rossoneri che ospiteranno martedì sera il Torino, mentre i rossoblù giocheranno giovedì a Napoli.90': 4-2 MILAN! Il Bologna ormai esausto prova a salire in pressing, ma i rossoneri in palleggio escono facilmente con Bennacer che porta palla, serve Ibra al limite dell'area che controlla e con il destro a giro mette la palla all'angolino84': GOL STREPITOSO DI BENNACER! Bakayoko salta un avversario, arriva sul fondo e mette la palla in mezzo dove Svanberg di testa la allontana, ma al limite dell'area Ismael Bennacer con un tiro al volo favoloso trova l'angolino e riporta avanti il Milan che negli ultimi minuti stava anche soffrendo78': occasione per il Bologna, uno-due tra Arnautovic e Svanberg, con il numero 9 che in area non controlla benissimo e si fa chiudere da Tatarusanu76': salvataggio fantastico di Skorupski. Bennacer crossa dalla sinistra sul secondo palo dove Giroud salta più in alto di tutti, impatta bene di testa, ma trova una grande parata del portiere del Bologna58': Bologna in 9! Ballo-Touré arriva fino in fondo, mette la palla in mezzo, Soriano prova ad impedirglielo e con la gamba tesa colpisce direttamente la caviglia dell'avversario, Valeri richiamato dal Var va a vedere l'episodio e sceglie il rosso52': INCREDIBILE 2-2! Soriano pesca in verticale Barrow che sul filo del fuorigioco anticipa Tatarusanu e pareggia50': AUTOGOL DEL MILAN! Calcio d'angolo di Barrow battuto forte sul primo palo, Bakayoko va a vuoto di testa e Ibra preso di sorpresa colpisce la palla buttandola nella propria portaFinisce il primo tempo al Dall'Ara sul 2-0 per il Milan.Non parte male il Bologna che cerca fin da subito di aggredire gli avversari e di ripartire in velocità.Al 16' però la qualità del Milan si fa sentire e arriva il gol di Leao (grazie alla deviazione di Medel) su un meraviglioso assist di Ibra.Dopo soli 4 minuti arriva la mazzata per i padroni di casa con l'espulsione di Soumaoro che stende Krunic indirizzato verso la porta.Al 35' è Calabria che ammazza definitivamente la partita firmando il raddoppio sugli sviluppi di un cross dalla sinistra.35': RADDOPPIA IL MILAN! Cross dalla sinistra di Ballo-Touré, Skorupski esce e la smanaccia; il pallone rimane li con Castillejo che prova la botta, murata da un difensore del Bologna, ma ancora sulla ribattuta arriva Calabria che con un missile fa 2-020': espulso Soumaoro! Difesa del Bologna sorpresa da un lancio lungo di Kjaer per Krunic. Il centrale francese si perde il centrocampista rossonero e con un contatto da dietro lo butta giù con Valeri che estrae subito il rosso.16': GOL DEL MILAN! Ripartenza micidiale dei rossoneri nata da un anticipo a centrocampo di Ballo-Touré. Il terzino francese serve Ibra che con un filtrante perfetto pesca Leao; il portoghese punta Medel, calcia con il sinistro trovando la deviazione dell'avversario che beffa Skorupski e che porta avanti il MilanFormazioni:: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli