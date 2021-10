La prima di Colantuono alla Salernitana è quasi da incubo: all'Arechi l'Empoli vince 4-2

admpumiddle

In settimana Colantuono era subentrato a Castori, reduce dall'ennesima sconfitta per la Salernitana, per provare a dare una scossa a una squadra che sembra essere la principale candidata alla retrocessione.Tutto è possibile aver visto nel primo tempo a parte una reazione da parte della squadra campana.I primi 45 minuti terminavano infatti sul risultato umiliante di 4-0 per l'Empoli sul campo dell'Arechi. La squadra di Andreazzoli, che tra le neopromosse ha mostrato sicuramente il calcio migliore, ha messo in atto un vero e proprio dominio dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale.In più, i numeri: per la squadra toscana non era mai successo di segnare 3 gol nei primi 15 minuti nella massima serie.Ad alzare il sipario Pinamonti, in gol dopo appena due minuti, all'11' il raddoppio di Cutrone, e due minuti più tardi tris su un autogol di Strandberg.Sul finire della prima frazione poi, ancora Pinamonti realizza lo 0-4 con un cucchiaio che scatena le ire del portiere avversario Belec.Nella ripresa, la Salernitana ha provato quantomeno a salvare la faccia, trascinata dalla voglia del suo leader tecnico Ribery. Ma la rete di Ranieri al 48' e l'autorete di Ismajli otto minuti più tardi non sono bastate per rientrare in partita.Molto c'è ancora da fare per Colantuono, che deve ripartire dal secondo tempo per pensare a una flebile speranza di salvezza.Per l'Empoli invece la situazione è più tranquilla, visto che i toscani si sono portati oggi a quota 12.