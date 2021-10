La Juventus trova lo Zenit tra il traversone di De Sciglio e l'incornata di Kulusevski: 1-0 in Russia

admpumiddle

Per la Treccani, lo Zenit è, "dei due punti d'incontro della verticale con la sfera celeste, il superiore e visibile, cioè quello che sta sopra il capo; è quindi anche il punto più alto del cielo", nel mondo del calcio lo Zenit è la squadra di San Pietroburgo, leader nel campionato locale, sconfitta grazie all'incornata di Kulusevski al minuto 85 dalla Juventus, a punteggio pieno del proprio gruppo Champions e quindi al punto più alto del girone H davanti al Chelsea, vittorioso in casa stasera per 4-0 contro il fanalino di coda Malmo.

Dopo una partita tirata con alcuni errori in disimpegno da una parte e dall'altra nella prima frazione, nel secondo tempo inizia a premere sull'acceleratore la squadra di Allegri che rende la squadra offensiva inserendo Cuadrado per Alex Sandro e non De Sciglio, che dopo una partita dignitosa in difesa decide di entrare nella storia del match con un assist al bacio con il destro dalla sinistra per Kulusevski.

Negli altri campi, tra le 18:45 e 21 italiane

4 minuti di recupero che poi diventano 5 ma il risultato non cambia: la Juventus conquista la terza vittoria in altrettante partite proseguendo la striscia positiva che comprende anche il campionato e vola a 9 punti, ad una vittoria in più rispetto al Chelsea e due sulla squadra di Semak.Barcellona 1-0 Dinamo KievSalisburgo 3-1 WolfsburgBenfica 0-4 Bayern MonacoYoung Boys 1-4 VillarealManchester United 3-2 AtalantaLille 0-0 SivigliaChelsea 4-0 Malmo



90+4'

Finisce in avanti la squadra di casa con un calcio di punizione piuttosto generoso concesso allo Zenit per fallo di Ramsey, ammonito nell'occasione; va alla conclusione il giocatore russo: deviata, calcio d'angolo.

86'

Goal Juventus: cross di De Sciglio dalla sinistra con il piede destro, pallone in mezzo all'area dove Kulusevski tutto solo devia di testa sbloccando il match.

76'

Fuori Alvaro Morata, dentro Moise Kean.

Errore di Cuadrado nella propria trequarti con l'esterno destro dopo aver ricevuto il cambio campo di De Sciglio, ne approfitta Claudinho che dal limite dell'area prende la mira e spara con il mancino: palla alta.Chiesa coi piede sulla linea laterale serve sulla corsa De Sciglio che va al traversone di prima con il mancino: McKennie su butta in area e in avvitamento all'altezza del dischetto impatta di testa, palla a lato del secondo palo non di molto.Palla al limite dell'area, Morata elude l'intervento del proprio marcatore e conclude: palla alta.



60'



60' | Our first changes!



Azmoun & Sutormin

Karavaev & Dzyuba#ZENJUV 0-0 | #UCL — FC Zenit in English (@fczenit_en) October 20, 2021

H/T' | All-square and everything to play for in the second half at the Gazprom Arena#ZENJUV 0-0 | #UCL pic.twitter.com/ZWi0aYAW5v — FC Zenit in English (@fczenit_en) October 20, 2021

Ammonito Arthur per fallo tattico ai danni di Malcom che era andato via.Fuori Alex Sandro, Locatelli e Bernardeschi per, rispettivamente, Cuadrado, Arthur e Kulusevski.Controlla male il pallone Claudinho dopo un uno due con Malcom, poi De Sciglio è sfortunato nell'intervento favorendo il brasiliano che prova la conclusione in caduta d'interno destro sul secondo palo, palla fuori.Rischia la Juventus con Alex Sandro che a metà campo sbaglia l'intervento favorendo la riconquista di Malcom che s'invola verso l'area ospite servendo alle porte dell'area sulla corsa Claudinho che va con il destro, murato.Da numero 10 Alvaro Morata accentratosi fuori area vede un corriodio per McKennie che buca la retroguardia russa e davanti all'estremo difensore avversario non va di scavetto ma prova la conclusione, deviata.Karavaev ammonito per un brutto intervento in ritardo ai danni di Chiesa che riesce ad evitare l'impatto.Calcio d'angolo per i padroni di casa con il numero 2 russo Chistyakov che riesce ad impattare la sfera con la testa, deviazione centrale, blocca Szczesny.Azione sulla corsia mancini di Alex Sandro che alleggerisce a centrocampo la pressione avversaria e poi avanza fino ai 25 metri dove cede la palla a Chiesa che chiede l'uno due a Morata e va alla conclusione da fuori area: alto.Ammonito il classe '93 Barrios per un intervento in ritardo ai danni di Alex Sandro.Prova a penetrare la Juve con Chiesa che riceve palla al limite dell'area da Bentancur e prova ad insinuarsi nella retroguardia schierata avversaria: il figlio d'arte riesce comunque a tirare, la conclusione è murata da Lovren.In fase difensiva il modulo degli ospiti sembra più un 4-4-2 con Chiesa e Morata soli davanti.Perde palla Bernardeschi nella propria trequarti scivolando al momento del cambio di gioco, s'impossessa del pallone Malcom che controlla con il mancino, avanza e poi serve col tacco Claudinho che da fuori area in posizione centrale carica e tira: tiro centrale, para Szczesny.: Krityuk; Karavaev (dal 61° Sutormin), Chistyakov (dall'88° Krugovoi), Lovren, Raitskyi; Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom (dal 68' Kuzyaev), Dzyuba (dal 61° Azmoun), Claudinho.: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (dal 59° Cuadrado); Locatelli (Dal 59° Arthur), Bentancur (Dall'84° Ramsey), McKennie; Chiesa, Morata (Dal 76° Kean), Bernardeschi (dal 59° Kulusevski).