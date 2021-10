Da sogno a incubo per l'Atalanta: sopra di due gol perde 3-2 contro il Manchester United

admpumiddle

Una serata che era partita meravigliosamente per l'Atalanta ma si è trasformata in un incubo nel giro di un tempo.

A fine primo tempo gli uomini di Gasperini si trovavano meritatamente sopra di due gol, grazie alla grande azione sul primo gol di Pasalic e al colpo di testa di Demiral.

Dea che si era destreggiata bene in campo, con un grande possesso palla, approfittandi anche delle distrazioni della difesa inglese.

Poi nella ripresa, Solskjaer si affida a Pogba e Cavani per provare a rientrare in partita, e ci riesce anche grazie all'infortunio di Demiral, vero e proprio baluardo difensivo per l'Atalanta.

outstream

ad_dyn<

A riaprire il match ci pensa Rashford, poi il pari decisivo è di Maguire. Ma nel secondo tempo le azioni pericolose per lo United sono tante: è decisivo Musso a evitare un passivo più pesante.A pochi minuti dal termine è poi Ronaldo a siglre la definitiva rimonta, dimostrando ancor una volta come la Champions sia casa sua.Il risultato finale è dunque 3-2 nonostante l'assalto finale dei bergamaschi. Niente è perduto però per l'Atalanta, che perde però il primato nel Girone F.Adesso lo United è a 6 punti, Atalanta appaiata col Villarreal a 4, Young Boys a 3.Nell'altro match del girone, gli uomini di Emery hanno sconfitto gli svizzeri per 4-1.



Cronaca

83' - Manchester United incredibilmente in vantaggio con Ronaldo!

L'Atalanta era in difficoltà già da diversi minuti e Ronaldo la punisce. Cross in mezzo di Shaw e il portoghese ex Juventus insacca con un gran colpo di testa per il 3-2.

ad_dyn<

GOAL CRISTIANO RONALDO

SIUUUUUUUUUUUUUUUUU .



Man United 3*2 Atalanta



Follow us @SB1LIVE for more highlights

*



pic.twitter.com/VlUg27EwRY — Stream Buddy (@SB1LIVE) October 20, 2021



75' - Il Manchester United trova il pari!

Cross in mezzo dalla destra, il velo di Cavani mette fuori gioco la difesa della Dea, sul secondo palo è Maguire a trovare la girata decisiva per il 2-2.

ad_dyn<



53' - Il Manchester United dimezza il passivo, 1-2!

Errore di Ilicic in appoggio, poi Bruno Fernandes imbecca Rashford il quale a tu per tu con Musso insacca con il destro. Partita ancora aperta a Old Trafford.

ad_dyn<



28' - Corner battuto da Ilicic, Demiral tutto solo insacca di testa: è 0-2 per l'Atalanta. difesa dello United ancora una volta disattenta.

ad_dyn<

Demiral goal for Atalanta against Manchester United pic.twitter.com/poBF02zcJc — Live News For All (@LiveNewsForAll_) October 20, 2021



15' - L'Atalanta passa in vantaggio con Pasalic!

Grande azione degli uomini di Gasperini, che parte da Ilicic: lo sloveno serve Zappacosta, il sui cross rasoterra è preciso per Pasalic che deve solo appoggiare in porta.

Manchester United Atalanta 0-1

Gol : pasalic

Asist : Zapacosta



Ronaldo Manchester Atalanta pic.twitter.com/xvdIT9tG1z — Spor Toto Süper Lig (@GolleriLig) October 20, 2021



L'Atalanta si presenta per la prima volta a Old Trafford, e lo fa da capolista nel gruppo F: la Dea è a 4 punti, Young Boys a 3, così come lo United. Chiude il Villarreal a 1.

Ole Gunnar Solskjaer e Gian Piero Gasperini hanno diramato l’undici per la sfida di stasera fra Manchester United e Atalanta.

I nerazzurri lasciano in panchina Malinovskyi e Zapata, mentre lo United conferma la formazione della vigilia, con Pogba che guarda dalla panchina. Ecco i titolari.



Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashrord; Ronaldo. All: Solskjaer.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomoino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.