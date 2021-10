Manchester United-Atalanta Live 1-2: Rashford riapre il match per i Red Devils

admpumiddle

Cronaca

53' - Il Manchester United dimezza il passivo, 1-2!

Errore di Ilicic in appoggio, poi Bruno Fernandes imbecca Rashford il quale a tu per tu con Musso insacca con il destro. Partita ancora aperta a Old Trafford.



28' - Corner battuto da Ilicic, Demiral tutto solo insacca di testa: è 0-2 per l'Atalanta. difesa dello United ancora una volta disattenta.

Demiral goal for Atalanta against Manchester United pic.twitter.com/poBF02zcJc — Live News For All (@LiveNewsForAll_) October 20, 2021



15' - L'Atalanta passa in vantaggio con Pasalic!

Grande azione degli uomini di Gasperini, che parte da Ilicic: lo sloveno serve Zappacosta, il sui cross rasoterra è preciso per Pasalic che deve solo appoggiare in porta.

Manchester United Atalanta 0-1

Gol : pasalic

Asist : Zapacosta



Ronaldo Manchester Atalanta pic.twitter.com/xvdIT9tG1z — Spor Toto Süper Lig (@GolleriLig) October 20, 2021



L'Atalanta si presenta per la prima volta a Old Trafford, e lo fa da capolista nel gruppo F: la Dea è a 4 punti, Young Boys a 3, così come lo United. Chiude il Villarreal a 1.

Ole Gunnar Solskjaer e Gian Piero Gasperini hanno diramato l’undici per la sfida di stasera fra Manchester United e Atalanta.

I nerazzurri lasciano in panchina Malinovskyi e Zapata, mentre lo United conferma la formazione della vigilia, con Pogba che guarda dalla panchina. Ecco i titolari.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashrord; Ronaldo. All: Solskjaer.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomoino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.