Inter-Sheriff Tiraspol 1-0 Live: Dzeko sblocca il risultato a San Siro

admpumiddle

Cronaca:

34' - Inter in vantaggio con Dzeko!

Su un calcio d'angolo causata da una punizione di Dimarco deviata, lo stesso terzino va a battere il corner. Il suo cross viene deviato da Vidal sul primo palo e Dzeko incoccia con il mancino al volo: primo gol in questa Champions per l'Inter.

EDIN DZEKO OUVRE LE SCORE POUR L’INTER #UCL #InterSheriff pic.twitter.com/T1BIg8iq3T — YOUSSE (@youssefmagra) October 19, 2021

28' - Ancora Dumfries pericoloso: il terzino olandese servito in area spara sull'esterno della rete: predominio territoriale dell'Inter, che però i espone a pericolose ripartenze. outstream



A cavallo del quarto d'ora, Inter pericolosa in due occasioni: prima Dumfries si allunga il pallone di fronte a Celeadnic, poi Dzeko spara sempre sull'estremo difensore, su servizio di Lautaro Martinez.

Partita aperta, con lo Sheriff che sta dimostrando di potersela giocare.



34' - Inter in vantaggio con Dzeko!Su un calcio d'angolo causata da una punizione di Dimarco deviata, lo stesso terzino va a battere il corner. Il suo cross viene deviato da Vidal sul primo palo e Dzeko incoccia con il mancino al volo: primo gol in questa Champions per l'Inter.28' - Ancora Dumfries pericoloso: il terzino olandese servito in area spara sull'esterno della rete: predominio territoriale dell'Inter, che però i espone a pericolose ripartenze.A cavallo del quarto d'ora, Inter pericolosa in due occasioni: prima Dumfries si allunga il pallone di fronte a Celeadnic, poi Dzeko spara sempre sull'estremo difensore, su servizio di Lautaro Martinez.Partita aperta, con lo Sheriff che sta dimostrando di potersela giocare. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; A. Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. All. Vernydub

Questa sera, a San Siro, torna la Champions. L'Inter ospiterà lo Sheriff Tisapsol per la terza giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. ad_dyn< Questa sera, a San Siro, torna la Champions. L'Inter ospiterà lo Sheriff Tisapsol per la terza giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie.

La formazione di Inzaghi sa di dover assolutamente vincere contro la squadra moldava, che disputa per la prima volta questa manifestazione e che è sorprendentemente al comando del Gruppo D. Lo Sheriff, infatti, ha battuto sia lo Shakhtar che soprattutto, a domicilio, il Real Madrid. L'Inter, invece, ha solo un punto: Inzaghi ha perso in casa con il Real e ha pareggiato 0-0 in Ucraina.

ad_dyn< Per quanto riguarda le probabili formazioni, turnover quasi nullo per Inzaghi. L'Inter, che sabato scorso ha perso in casa della Lazio, se la gioca con tutti i migliori: gli unici due ballottaggi sono Darmian-Dumfries e Dzeko-Correa, con i primi favoriti. Non ha giocatori molto noti lo Sheriff, ma occhio a Yakhshiboev e Thill, giustizieri del Real, e al portiere Athanasiadis, decisivo al Bernabeu.