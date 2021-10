Inter, è il tuo momento: questa sera vietato sbagliare contro lo Sheriff

admpumiddle

Questa sera, a San Siro, torna la Champions. L'Inter ospiterà lo Sheriff Tisapsol per la terza giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie.

La formazione di Inzaghi sa di dover assolutamente vincere contro la squadra moldava, che disputa per la prima volta questa manifestazione e che è sorprendentemente al comando del Gruppo D. Lo Sheriff, infatti, ha battuto sia lo Shakhtar che soprattutto, a domicilio, il Real Madrid. L'Inter, invece, ha solo un punto: Inzaghi ha perso in casa con il Real e ha pareggiato 0-0 in Ucraina.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, turnover quasi nullo per Inzaghi. L'Inter, che sabato scorso ha perso in casa della Lazio, se la gioca con tutti i migliori: gli unici due ballottaggi sono Darmian-Dumfries e Dzeko-Correa, con i primi favoriti. Non ha giocatori molto noti lo Sheriff, ma occhio a Yakhshiboev e Thill, giustizieri del Real, e al portiere Athanasiadis, decisivo al Bernabeu.