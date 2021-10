Il Milan rimonta il Verona portandosi momentaneamente primo e a +5 dall'Inter

admpumiddle

Termina un bel match a San Siro con il Milan che rimonta il Verona e si porta momentaneamente al primo posto in classifica in attesa del Napoli impegnato domani con il Torino.Con questi 3 punti i rossoneri allungono a +5 dall'Inter uscito sconfitto nella partita di oggi contro la Lazio.Migliore in campo senza dubbio Rafel Leao che ha completamente cambiato la gara grazie ai suoi strappi e le sue giocate, firmando anche l'assist per Giroud e quello per Castillejo nell'azione in cui si è procurato il rigore realizzato poi da Kessié.Sfortunato il Verona con l'autogol di Gunter, ma il Milan nel secondo tempo ha dominato la squadra di Gunter che ancora una volta non riesce a proteggere il vantaggio.Per i Diavoli martedì c'è il Porto in Champions, partita importante per sperare ancora negli ottavi, mentre sabato prossimo la squadra di Pioli sarà ospite del Bologna.Il Verona invece accoglierà al Bentegodi la Lazio di Sarri.92': ci prova il Verona, Faraoni la mette sul secondo palo dove Simeone colpisce di testa, Tatarusanu blocca senza difficoltà78': AUTOGOL DEL VERONA! Castillejo cerca in mezzo Ibra, Gunter prova a spazzare, ma incredibilmente liscia il pallone mettendolo nella propria porta75': KESSIÉ! Pareggia il Milan! L'ivoriano spiazza Montipò74': CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Castillejo scambia con Leao che lo riserve con il tacco; il giocatore spagnolo entra in area e viene steso da Faraoni69': c'è un giocatore che ha cambiato completamente la partita ed è Rafael Leao. Contropiede del Milan lo stesse portoghese cerca Giroud, ma non lo trova; Castillejo tiene vivo, lo riallarga per Leao che sulla sinistra rientra sul destro, tira a giro sforando la traversa64': grande recupero di Bennacer che poi difende il pallone, lo crossa in mezzo ancora per Giroud che si smarca usando il fisico, ma i testa spara alto59': GOL DEL MILAN! Erano diversi minuti che i rossoneri attaccavano insistentemente e alla fine ecco il gol di Giroud che riapre la partita! Un grande Leao dalla sinistra si scatena con le sue finte poi mette la palla in mezzo dove il numero 9 francese di testa anticipa il difensore e fa 2-148': episodio dubbio in area di rigore dell'Hellas. Leao parte in velocità, mette il pallone in mezzo, chiude Faraoni con il pallone che sbatte sul braccio di Casale, molto ravvicinato, per il Var non c'è niente46': cambi per le due formazioni: Pioli inserisce Castillejo al posto di Saelemaekers e Krunic per Maldini; Tudor toglie il già ammonito Ceccherini e mette SutaloFine primo tempoPrimi 45 minuti di gioco da incubo per i rossoneri.Sicuamente non un buon approccio alla partita dei ragazzi di Pioli che si sono fatti sormontare da un Verona semplicemente messo meglio in campo.Al 30' è arrivata anche un'altra batosta per i Diavoli, Rebic non ce l'ha fatta a proseguire e ha lasciato il campo.37': altra tegola per il Milan, Rebic è costretto ad uscire, dentro Leao27': buona azione del Milan con Calabria che serve Maldini a centrocampo; il numero 27 con il tacco chiude l'uno due, il terzino rossonero porta palla, non ha uno scarico libero e allora prova la conclusione che termina alta23': RADDOPPIA IL VERONA! Realizza il calcio di rigore Barak!22': RIGORE PER L'HELLAS! Palla bassa in area per Kalinic, ROmagnoli prova un anticipo impossibile e commette fallo9': prova a reagire subito il Milan; Rebic serve sul secondo palo Maldini che si coordina e calcia al volo, ma non riesce a tenere basso il pallone8': GOL DEL VERONA! Gol rocambolesco degli ospiti con Caprari che dopo una serie di rimpalli si ritrova la palla tra i piedi in area di rigore, davanti a tutti i difensori e punisce i rosssoneri3': ci prova subito l'Hellas con Ilic che controlla il pallone al limite dell'area, i giocatori del Milan chiedono un fallo di mano fermandosi ingenuamente, il giocatore serbo calcia indisturbato, è attento TatarusanuFormazioni:Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. PioliHellas Verona: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. TudorÈ lunga la lista degli indisponibili dei rossoneri.Maignan, operato in settimana al polso, starà fuori per circa un mese e mezzo e per questo il Milan è corso ai ripari mettendo sotto contratto lo svincolato Mirante.In difesa oltre all'infortunato Florenzi, operato al menisco, fuori anche Theo risultato positivo al Covid al rientro dalla Nations League, recupera invece Calabria.Ieri la società ha fatto sapere che anche Brahim Diaz è risultato positivo e quindi chance dal 1' per Daniel Maldini.In attacco rientra Giroud, titolare, mentre Ibra è convocato e sarà in partita.Tudor recupera Lazovic e schiera davanti l'ex Kalinic con Barak e Caprari alle sue spalle.